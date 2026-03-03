Важливо правильно обсмажити цибулю й не перегріти томатну пасту – від цього залежить глибина смаку, повідомляє Господинька. Намазка виходить насиченою з часниковою пікантністю.
Як приготувати пісну намазку з буряка?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 відварений буряк;
– 2 цибулини;
– 3 столові ложки олії;
– 1 столова ложка томатної пасти;
– 2 зубчики часнику;
– сіль та перець до смаку;
– за потреби хліб або батон.
Така смакота / Фото unsplash
Приготуватиння:
- Буряк натріть на середній або дрібній тертці – як вам більше подобається. Цибулю наріжте дрібним кубиком.
- На сковорідці добре розігрійте олію, перекладіть цибулю й пасеруйте, помішуючи, доки вона стане м’якою, ніжною та злегка золотистою.
- Додайте добру дрібку чорного меленого перцю, перемішайте, а за кілька секунд викладіть томатну пасту й прогрійте її зовсім недовго – приблизно пів хвилини, не припиняючи мішати.
- Тоді додайте часник, пропущений через прес, ще раз швидко перемішайте й зніміть сковорідку з вогню – нехай суміш трохи охолоне.
- Охолоджену засмажку перекладіть до натертого буряка, посоліть до смаку та ретельно перемішайте.
- Подавайте намазку на хрустких грінках – для цього підсушіть скибочки хліба на сухій розігрітій сковорідці з обох боків або скористайтеся тостером.
Як швидко приготувати буряк?
Не варто зрізати хвостик і проколювати шкірку. Якщо порушити цілісність, буряк втратить частину соку, стане блідим і менш насиченим, пише Ukr.media.
Перед варінням його просто добре слід промити щіткою та не очищувати. Найшвидший спосіб на плиті – варити в невеликій кількості води під кришкою 30–40 хвилин.
Потім одразу перекласти в дуже холодну воду на 10–15 хвилин. Різкий перепад температури ніби зварить його всередині й пом’якшить структуру. Після цього шкірка легко знімається навіть руками.
Ще швидше – нарізати буряк великими шматками й варити вже очищеним. Так він буде готовий за 20 – 25 хвилин. Єдиний мінус – частина кольору перейде у воду, але для салатів це не критично.
Що смачного спробувати приготувати?
