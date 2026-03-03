Поєднання відварених сердечок, маринованої цибулі, яєць і сиру допоможе створити чудовий салат, повідомляє "Господинька". Салат готується без зайвих кроків і смакує всім.

Цікаво Такої смачної намазки на хліб ще не куштували: як приготувати швидку закуску з консерви

Як приготувати салат "Мадам"?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів курячих сердець;

– 1 цибулина;

– 1 лавровий лист;

– 2 – 3 горошини запашного перцю;

– сіль до смаку;

– 4 варені яйця;

– 80 – 100 грамів твердого сиру;

– 2 столові ложки майонезу;

– 0,5 чайної ложки солі;

– 1 чайна ложка цукру;

– 2 столові ложки оцту 9%;

– окріп для заливання.

Ідеальний смак без зайвих зусиль / Колаж 24 Каналу

Приготування:

Курячі сердечка акуратно очистіть від судин і залишків крові, розріжте навпіл і ретельно приберіть згустки всередині – від цього залежить і смак, і вигляд салату. Підготовлені сердечка перекладіть у каструлю, додайте половину цибулини, лавровий лист і кілька горошин запашного перцю, злегка підсоліть, залийте водою, поставте на вогонь і варіть приблизно 30 хвилин до готовності. Другу половину цибулини наріжте тонкими четвертькільцями, перекладіть у мисочку й зробіть простий маринад – додайте 0,5 чайної ложки солі, 1 чайну ложку цукру та 2 столові ложки оцту 9%, залийте окропом, обережно перемішайте й залиште маринуватися на той час, поки варяться сердечка. Тим часом візьміть варені яйця, повністю охолодіть, очистіть і наріжте дрібним кубиком, після чого в салатник викладіть яйця, готові й охолоджені сердечка та мариновану цибулю. Додайте твердий сир, натертий на великій тертці, заправте майонезом і акуратно все перемішайте – салату достатньо кількох хвилин, щоб смаки поєдналися, і можна подавати. За бажанням додайте щось своє – наприклад, трохи часнику, зелений горошок або свіжий огірок.

Як швидко приготувати курячі серця?

У кожного сердечка необхідно зняти зайвий жир, плівочки, а тоді воно розрізається навпіл, пише Fabbers. Так вони прогріваються рівномірно й не потребують довгого томління. Далі їх необхідно промити і обов’язково викласти на паперовий рушник. Волога на поверхні не дає красивої скоринки й змушує м’ясо більше тушкуватися, ніж смажитися.

Найшвидший спосіб – обсмажити на сильному вогні 3 – 4 хвилини, щоб запечатати соки, посолити вже після першої хвилі обсмажування. Можна додати цибулю півкільцями й готувати ще кілька хвилин до м’якості.

Якщо потрібно ще швидше, виручає мультиварка або скороварка, але й на плиті реально зробити ідеально. Головний маркер готовності простий – сердечка легко проколюються виделкою, але не розсипаються, а соус не водянистий.

Що смачного приготувати?