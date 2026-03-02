Під час посту хочеться, щоб страва була швидкою, без складних інгредієнтів і зайвих витрат часу, повідомляє Тікток Тут смачно. Намазка з тунця – саме такий формат: кілька доступних продуктів, чіткі пропорції й зрозумілий результат.

Як приготувати намазку з тунця?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 огірок;

– 3 яйця варені;

– 200 грамів консервованого тунця;

– 1 столова ложка вершкового крем-сиру;

– спеції

– до смаку.

Робимо неймовірно смачну намазку: відео

Приготування:

Яйця відваріть, охолодіть і подрібніть, огірок очистіть та наріжте дрібними кубиками. З тунця злийте зайву рідину, перекладіть його в миску й з’єднайте з огірком та яйцями. Додайте вершковий крем-сир, приправте спеціями до смаку та ретельно перемішайте, щоб вийшла однорідна намазка. Подавайте, намазуючи на чорний хліб.

Як вибрати консервований тунець?

У хороших консервів він короткий і зрозумілий, пише RecipeTin Eats. В ідеалі там має бути: тунець, вода або олія, сіль. І все. Максимум – спеції, але без фантазій. Якщо бачите у складі ароматизатори, підсилювачі смаку – це тривожний дзвінок.

Окрема історія – олія. Краще, коли вказано конкретно: оливкова або соняшникова рафінована. Оливкова дає виразніший смак, соняшникова – нейтральніший. А от "суміш рослинних олій" може мати різний запах і післясмак.

Тепер – банка. Вона не має бути здутою, навіть трохи. Жодних вм’ятин на швах і ребрах – там найчастіше починається мікропроблема, яку ви не побачите очима.

