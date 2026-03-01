Важче придумати страву, яка потребуватиме менше зусиль, ніж тушкована капуста. Але разом з тим вона може потішити оригінальним смаком, якщо знати як додати їй оригінального акценту, розповідає портал Cookpad.

Як приготувати тушковану капусту з чорносливом?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 250 грамів капусти;

– 1 цибуля;

– 50 грамів чорносливу;

– 20 грамів вершкового масла;

– 3 столові ложки соняшникової олії;

– 30 грамів волоських горіхів;

– 2 столові ложки лимонного соку;

– сіль та перець до смаку.

Смачна страва без зусиль та витрат / Фото "Кулінарні рецепти"

Приготування:

Ретельно промийте капусту та дрібно її нашаткуйте, а очищену цибулю наріжте акуратними скибочками. На пательні розтопіть шматочок вершкового масла та злегка обсмажте на ньому капусту, збризнувши її свіжим лимонним соком для збереження кольору та пікантності. Паралельно промийте чорнослив, залийте його окропом на 15 хвилин, після чого злийте воду через сито та подрібніть сухофрукти соломкою. Для фінального етапу перекладіть підготовлену капусту в сотейник або каструлю, додайте трохи води, цибулю, сіль, перець та нарізаний чорнослив. Влийте трішки соняшникової олії та тушкуйте страву на мінімальному вогні протягом 35 хвилин до повної м’якості. Перед подачею прикрасьте тарілку волоськими горіхами, які варто заздалегідь підсушити в духовці та подрібнити ножем для кращого хрускоту.

Як можна додати смаку страви ще більшої виразності?

Додавання дрібки кмину або розтертого коріандру здатне повністю розкрити смаковий потенціал тушкованої капусти, надавши їй витонченого пряного аромату. Кмин чудово гармоніює з чорносливом, допомагаючи збалансувати його солодкість, а коріандр надає ледь помітну цитрусову нотку, яка ідеально доповнює доданий раніше лимонний сік, розповідає Haps.

Ці спеції не лише збагачують аромат, а й значно полегшують травлення, що особливо актуально для страв із капусти та горіхів. Найкраще додавати прянощі за 10 – 15 хвилин до кінця тушкування, щоб вони встигли віддати свій ефірний аромат маслу та овочам, не втративши при цьому своєї свіжості.

