Що може бути кращим за ніжне "Пташине молоко", яке так добре знайоме усі з дитинства. Цей десерт неймовірно легкий у приготуванні та дарує особливі емоції, розповідає TikTok nisenitnitsia.

Як приготувати десерт "Пташине молоко"?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

суфле:

– 200 грамів цукрової пудри;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 450 грамів сметани;

– 500 мілілітрів вершків;

– 250 мілілітрів молока;

– 25 грамів желатину;

шоколадна глазур:

– 1 столова ложка какао;

– 2 столові ложки цукру;

– 10 грамів желатину;

– 60 мілілітрів молока.

Приготування:

Спершу з’єднайте сметану з ванільним цукром та цукровою пудрою, збиваючи суміш, доки вона не стане нагадувати ніжний крем. Продовжуючи працювати міксером, тонкою цівкою вливайте вершки, аж поки маса не стане густою та пишною. Окремо підготуйте желатин: залийте його молоком і прогрійте на невеликому вогні до повного розчинення кристалів, пильно стежачи, щоб рідина не закипіла. Коли желатинова основа охолоне, обережно введіть її у вершкову масу, ретельно перемішайте, перелийте у скляну ємність та відправте в холодильник для стабілізації. Для шоколадного покриття змішайте у сотейнику какао-порошок, цукор та дрібку желатину. Додайте воду й молоко, після чого нагрівайте суміш, безперервно помішуючи, до появи перших ознак закипання. Зніміть глазур з плити та дайте їй охолонути до кімнатної температури. Обережно розподіліть шоколадний шар поверх застиглого білого суфле та залиште десерт у холоді щонайменше на дві години до повного завершення процесу.

Як додати солодощам кольору?

Додавання ягідного пюре – наприклад, із малини, лохини чи смородини – дозволить пофарбувати частину суфле у ніжні пастельні або насичені яскраві кольори, підказує портал Kuchnia.

Ви можете викласти масу шарами, створюючи ефект омбре від темно-ягідного до чисто-білого, що зробить десерт неймовірно привабливим на зрізі та додасть йому приємної фруктової кислинки.

Якщо ж ви віддаєте перевагу цитрусовим ноткам, дрібно натерта лимонна або лаймова цедра надасть крему легкого жовтуватого чи зеленкуватого відтінку та свіжого аромату.

