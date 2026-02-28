Що може бути кращим за ніжне "Пташине молоко", яке так добре знайоме усі з дитинства. Цей десерт неймовірно легкий у приготуванні та дарує особливі емоції, розповідає TikTok nisenitnitsia.
Як приготувати десерт "Пташине молоко"?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
суфле:
– 200 грамів цукрової пудри;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 450 грамів сметани;
– 500 мілілітрів вершків;
– 250 мілілітрів молока;
– 25 грамів желатину;
шоколадна глазур:
– 1 столова ложка какао;
– 2 столові ложки цукру;
– 10 грамів желатину;
– 60 мілілітрів молока.
Робимо ніжний десерт, який всі люблять: відео
Приготування:
- Спершу з’єднайте сметану з ванільним цукром та цукровою пудрою, збиваючи суміш, доки вона не стане нагадувати ніжний крем.
- Продовжуючи працювати міксером, тонкою цівкою вливайте вершки, аж поки маса не стане густою та пишною.
- Окремо підготуйте желатин: залийте його молоком і прогрійте на невеликому вогні до повного розчинення кристалів, пильно стежачи, щоб рідина не закипіла.
- Коли желатинова основа охолоне, обережно введіть її у вершкову масу, ретельно перемішайте, перелийте у скляну ємність та відправте в холодильник для стабілізації.
- Для шоколадного покриття змішайте у сотейнику какао-порошок, цукор та дрібку желатину.
- Додайте воду й молоко, після чого нагрівайте суміш, безперервно помішуючи, до появи перших ознак закипання.
- Зніміть глазур з плити та дайте їй охолонути до кімнатної температури.
- Обережно розподіліть шоколадний шар поверх застиглого білого суфле та залиште десерт у холоді щонайменше на дві години до повного завершення процесу.
Як додати солодощам кольору?
Додавання ягідного пюре – наприклад, із малини, лохини чи смородини – дозволить пофарбувати частину суфле у ніжні пастельні або насичені яскраві кольори, підказує портал Kuchnia.
Ви можете викласти масу шарами, створюючи ефект омбре від темно-ягідного до чисто-білого, що зробить десерт неймовірно привабливим на зрізі та додасть йому приємної фруктової кислинки.
Якщо ж ви віддаєте перевагу цитрусовим ноткам, дрібно натерта лимонна або лаймова цедра надасть крему легкого жовтуватого чи зеленкуватого відтінку та свіжого аромату.
