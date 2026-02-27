Печиво на майонезі – це той смаколик, який повинна спробувати кожна господиня. Воно легке у приготуванні, виходить розсипчастим та не потребує особливих витрат, розповідає портал Kuchnia.

Як приготувати смачне розсипчасте печиво?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 180 грамів вершкового масла;

– 4 столові ложки майонезу;

– 150 грамів цукрової пудри;

– 2 яйця;

– 2 чайні ложки розпушувача;

– дрібка ваніліну;

– 500 грамів борошна;

– пів чайної ложки солі.

Смаколик без витрат / Фото "Попоїсти"

Приготування:

Протягом п’яти хвилин інтенсивно збивайте розм’якшене вершкове масло, доки воно не стане помітно світлішим та пишним. Після цього введіть у масу майонез, цукрову пудру, яйця, дрібку солі та ванілін, продовжуючи працювати міксером до досягнення абсолютної однорідності. Додайте до суміші просіяне борошно разом із розпушувачем і замісіть щільне, але податливе тісто. Готову масу перекладіть у кондитерський мішок із фігурною насадкою та відсадіть на деко, застелене пергаментом, у формі невеликих троянд, смужок або будь-яких інших візерунків за вашим бажанням. Відправте заготовки в розігріту до 180 градусів духовку та випікайте до появи апетитного золотистого рум'янцю. У результаті ви отримаєте неймовірно ніжне та ароматне домашнє печиво, яке буквально тане в роті.

Що варто додати до печива?

Щоб перетворити звичайне домашнє печиво на справжній кондитерський шедевр, занурте половину кожного охолодженого виробу в розтоплений на водяній бані темний або молочний шоколад, радить портал Fajne gotowanie.

Поки глазур ще м’яка, присипте її дрібно подрібненими смаженими горіхами (фундуком або мигдалем) або кольоровою кокосовою стружкою.

