Ніжний банановий десерт – чудовий спосіб додати вихідним легкості та незабутності. Він легкий у приготуванні, а потрібні інгредієнти вже є у вашому холодильнику, розповідає портал Kuchnia.

Як приготувати ніжний банановий десерт?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 – 3 банани;

– 240 мілілітрів молока;

– 40 грамів вершкового масла;

– 2 яєчні жовтки;

– 30 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– 1/4 чайної ложки куркуми;

– 250 мілілітрів збитих вершків.

Ніжність у кожній ложці / Фото Pixabay

Приготування:

Спершу очистьте банани від шкірки та подрібніть їх невеликими кільцями. Перекладіть фрукти у сотейник, додайте шматочок вершкового масла і тушкуйте на вогні, доки вони не стануть м’якими. Після цього за допомогою занурювального блендера подрібніть масу до стану однорідного пюре. Поступово вливайте молоко, ретельно перемішуючи, а потім введіть яєчні жовтки. Для надання яскравого кольору та балансу смаку всипте куркуму та додайте лимонний сік. Поверніть сотейник на середній вогонь і варіть суміш, безперервно помішуючи, до помітного загустіння. Коли бананова основа охолоне, обережно з’єднайте її з попередньо збитими вершками та продовжуйте збивати, доки продукти повністю не перемішаються. Накрийте отриману масу харчовою плівкою "в контакт" і залиште до повного застигання. Перед самим сервіруванням ще раз збийте крем міксером, доки він не стане легким та злегка не посвітлішає. Перекладіть десерт у кондитерський мішок і красиво відсадіть у креманки або піали. Ви отримаєте неймовірно ніжне вершково-бананове частування з вишуканою текстурою.

Що можна додати до десерту?

Додавання обсмажених мигдалевих пластівців або кокосової стружки збагатить ніжну текстуру десерту приємним хрускотом та новими відтінками смаку, розповідає Haps.

Мигдаль краще заздалегідь підсушити на сухій пательні до золотистого кольору, щоб підкреслити його горіховий аромат, а кокос додасть страві легких тропічних ноток, які ідеально гармонують із банановою основою.

Вмішуйте ці інгредієнти в масу вже після фінального збивання, безпосередньо перед подачею, щоб вони зберегли свою форму та не розмокли.

