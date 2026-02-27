Нежный банановый десерт – отличный способ добавить выходным легкости и незабываемости. Он легкий в приготовлении, а нужные ингредиенты уже есть в вашем холодильнике, рассказывает портал Kuchnia.

Интересно Французы создали конкурента дерунам: готовим новое блюдо, которое всем нравится

Как приготовить нежный банановый десерт?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 – 3 банана;

– 240 миллилитров молока;

– 40 граммов сливочного масла;

– 2 яичных желтка;

– 30 граммов кукурузного крахмала;

– 1 столовая ложка лимонного сока;

– 1/4 чайной ложки куркумы;

– 250 миллилитров взбитых сливок.

Нежность в каждой ложке / Фото Pixabay

Приготовление:

Сначала очистите бананы от кожуры и измельчите их небольшими кольцами. Переложите фрукты в сотейник, добавьте кусочек сливочного масла и тушите на огне, пока они не станут мягкими. После этого с помощью погружного блендера измельчите массу до состояния однородного пюре. Постепенно вливайте молоко, тщательно перемешивая, а затем введите яичные желтки. Для придания яркого цвета и баланса вкуса всыпьте куркуму и добавьте лимонный сок. Верните сотейник на средний огонь и варите смесь, непрерывно помешивая, до заметного загустения. Когда банановая основа остынет, осторожно соедините ее с предварительно взбитыми сливками и продолжайте взбивать, пока продукты полностью не перемешаются. Накройте полученную массу пищевой пленкой "в контакт" и оставьте до полного застывания. Перед самой сервировкой еще раз взбейте крем миксером, пока он не станет легким и слегка не посветлеет. Переложите десерт в кондитерский мешок и красиво отсадите в креманки или пиалы. Вы получите невероятно нежное сливочно-банановое угощение с изысканной текстурой.

Что можно добавить к десерту?

Добавление обжаренных миндальных хлопьев или кокосовой стружки обогатит нежную текстуру десерта приятным хрустом и новыми оттенками вкуса, рассказывает Haps.

Миндаль лучше заранее подсушить на сухой сковороде до золотистого цвета, чтобы подчеркнуть его ореховый аромат, а кокос придаст блюду легких тропических ноток, которые идеально гармонируют с банановой основой.

Вмешивайте эти ингредиенты в массу уже после финального взбивания, непосредственно перед подачей, чтобы они сохранили свою форму и не размокли.

Что вкусного приготовить?