Нежный банановый десерт – отличный способ добавить выходным легкости и незабываемости. Он легкий в приготовлении, а нужные ингредиенты уже есть в вашем холодильнике, рассказывает портал Kuchnia.
Как приготовить нежный банановый десерт?
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 – 3 банана;
– 240 миллилитров молока;
– 40 граммов сливочного масла;
– 2 яичных желтка;
– 30 граммов кукурузного крахмала;
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– 1/4 чайной ложки куркумы;
– 250 миллилитров взбитых сливок.
Нежность в каждой ложке / Фото Pixabay
Приготовление:
- Сначала очистите бананы от кожуры и измельчите их небольшими кольцами.
- Переложите фрукты в сотейник, добавьте кусочек сливочного масла и тушите на огне, пока они не станут мягкими.
- После этого с помощью погружного блендера измельчите массу до состояния однородного пюре.
- Постепенно вливайте молоко, тщательно перемешивая, а затем введите яичные желтки.
- Для придания яркого цвета и баланса вкуса всыпьте куркуму и добавьте лимонный сок.
- Верните сотейник на средний огонь и варите смесь, непрерывно помешивая, до заметного загустения. Когда банановая основа остынет, осторожно соедините ее с предварительно взбитыми сливками и продолжайте взбивать, пока продукты полностью не перемешаются.
- Накройте полученную массу пищевой пленкой "в контакт" и оставьте до полного застывания. Перед самой сервировкой еще раз взбейте крем миксером, пока он не станет легким и слегка не посветлеет.
- Переложите десерт в кондитерский мешок и красиво отсадите в креманки или пиалы.
- Вы получите невероятно нежное сливочно-банановое угощение с изысканной текстурой.
Что можно добавить к десерту?
Добавление обжаренных миндальных хлопьев или кокосовой стружки обогатит нежную текстуру десерта приятным хрустом и новыми оттенками вкуса, рассказывает Haps.
Миндаль лучше заранее подсушить на сухой сковороде до золотистого цвета, чтобы подчеркнуть его ореховый аромат, а кокос придаст блюду легких тропических ноток, которые идеально гармонируют с банановой основой.
Вмешивайте эти ингредиенты в массу уже после финального взбивания, непосредственно перед подачей, чтобы они сохранили свою форму и не размокли.
