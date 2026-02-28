Навіть якщо у холодильнику майже порожньо, ви ще можете подарувати собі велику порцію насолоди. Особливо цей салат буде доречним у тих випадках, коли захочеться щось перехопити, розповідає портал Fajne gotowanie.
Як приготувати смачний салат з буряка та оселедця?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 відварені буряки;
– 1 цибулина;
– 1 філе оселедця;
– 180 грамів зеленого горошку;
– пучок кропу;
– 3 столові ложки олії;
– пучок зеленої цибулі;
– 2 чайні ложки адигейської солі;
– 2 столові ложки яблучного оцту;
– 1 чайна ложка гірчиці в зернах.
Так просто і так смачно / Фото "Смачна кухня"
Приготування:
- Спочатку наріжте цибулю тонкими півкільцями та залийте її окропом у глибокій мисці, щоб прибрати зайву гіркоту.
- Поки цибуля настоюється, подрібніть очищений відварений буряк та філе оселедця кубиками однакового розміру.
- Злийте воду з цибулі та з’єднайте її з рибою та буряком у салатнику.
- Окремо приготуйте пікантну заправку: змішайте яблучний оцет, рослинну олію, гірчицю та адигейську сіль до однорідного стану.
- Полийте інгредієнти отриманим соусом і ретельно перемішайте.
- На завершення додайте консервований зелений горошок, дрібно нарізану зелену цибулю та свіжий кріп.
Що ще можна додати в салат?
Додавання кислого яблука, наприклад сорту Симиренко, або дрібно нарізаних корнішонів надасть салату тієї самої фірмової скандинавської свіжості, розповідає Beszamel.
Яблуко внесе легку солодкувату нотку та соковитість, а мариновані огірки додадуть пікантного хрускоту, який ідеально підкреслить м'яку текстуру відвареного буряка та ніжність філе оселедця.
