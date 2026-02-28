Навіть якщо у холодильнику майже порожньо, ви ще можете подарувати собі велику порцію насолоди. Особливо цей салат буде доречним у тих випадках, коли захочеться щось перехопити, розповідає портал Fajne gotowanie.

Читайте також Гора печива з двох яєць: ви закохаєтесь у цей рецепт

Як приготувати смачний салат з буряка та оселедця?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 відварені буряки;

– 1 цибулина;

– 1 філе оселедця;

– 180 грамів зеленого горошку;

– пучок кропу;

– 3 столові ложки олії;

– пучок зеленої цибулі;

– 2 чайні ложки адигейської солі;

– 2 столові ложки яблучного оцту;

– 1 чайна ложка гірчиці в зернах.

Так просто і так смачно / Фото "Смачна кухня"

Приготування:

Спочатку наріжте цибулю тонкими півкільцями та залийте її окропом у глибокій мисці, щоб прибрати зайву гіркоту. Поки цибуля настоюється, подрібніть очищений відварений буряк та філе оселедця кубиками однакового розміру. Злийте воду з цибулі та з’єднайте її з рибою та буряком у салатнику. Окремо приготуйте пікантну заправку: змішайте яблучний оцет, рослинну олію, гірчицю та адигейську сіль до однорідного стану. Полийте інгредієнти отриманим соусом і ретельно перемішайте. На завершення додайте консервований зелений горошок, дрібно нарізану зелену цибулю та свіжий кріп.

Що ще можна додати в салат?

Додавання кислого яблука, наприклад сорту Симиренко, або дрібно нарізаних корнішонів надасть салату тієї самої фірмової скандинавської свіжості, розповідає Beszamel.

Яблуко внесе легку солодкувату нотку та соковитість, а мариновані огірки додадуть пікантного хрускоту, який ідеально підкреслить м'яку текстуру відвареного буряка та ніжність філе оселедця.

Що ще смачного приготувати?