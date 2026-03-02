Во время поста хочется, чтобы блюдо было быстрым, без сложных ингредиентов и лишних затрат времени, сообщает Тикток Тут вкусно. Намазка из тунца – именно такой формат: несколько доступных продуктов, четкие пропорции и понятный результат.
Как приготовить намазку из тунца?
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 огурец;
– 3 яйца вареные;
– 200 граммов консервированного тунца;
– 1 столовая ложка сливочного крем-сыра;
– специи
– по вкусу.
Приготовление:
- Яйца отварите, охладите и измельчите, огурец очистите и нарежьте мелкими кубиками.
- С тунца слейте лишнюю жидкость, переложите его в миску и соедините с огурцом и яйцами. Добавьте сливочный крем-сыр, приправьте специями по вкусу и тщательно перемешайте, чтобы получилась однородная намазка.
- Подавайте, намазывая на черный хлеб.
Как выбрать консервированный тунец?
У хороших консервов он короткий и понятный, пишет RecipeTin Eats. В идеале там должно быть: тунец, вода или масло, соль. И все. Максимум – специи, но без фантазий. Если видите в составе ароматизаторы, усилители вкуса – это тревожный звонок.
Отдельная история – масло. Лучше, когда указано конкретно: оливковое или подсолнечное рафинированное. Оливковое дает более выразительный вкус, подсолнечное – нейтральный. А вот "смесь растительных масел" может иметь разный запах и послевкусие.
Теперь – банка. Она не должна быть вздутой, даже немного. Никаких вмятин на швах и ребрах – там чаще всего начинается микропроблема, которую вы не увидите глазами.
