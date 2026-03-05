Окрошка – це той суп, який радо вітають на столі навіть ті, кого важко записати у ряди прихильників рідких страв. Зазвичай ним насолоджуються влітку охолодженим, але й зараз, коли всі так зачекалися омріяного тепла, він буде дуже доречним, розповідає портал Cookpad.

Як приготувати смачну окрошку?

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 3,5 літра води;

– сіль, перець та гірчиця до смаку;

– 6 картоплин, варених в мундирах;

– 6 свіжих огірків;

– 400 грамів ковбаси;

– 5 варених яєць;

– пучок петрушки та кропу;

– 200 грамів сметани;

– 200 грамів майонезу.

Улюблені інгредієнти в одній тарілці / Фото "Смачні рецепти"

Приготування:

Відварену картоплю, яйця, ковбасу та свіжі огірки подрібніть акуратним дрібним кубиком. Додайте до нарізки велику порцію свіжої зелені. Заправку готуємо окремо: з’єднайте майонез і сметану в рівних пропорціях, додайте сіль, перець, трохи гірчиці та лимонну кислоту для приємної кислинки. Щоб соус став однорідним, розведіть його невеликою кількістю теплої води, ретельно розмішайте та влийте до овочевої суміші. Після цього поступово додайте холодну воду, регулюючи густину на свій смак. Після остаточного змішування обов’язково скуштуйте окрошку, за потреби відкоригуйте рівень солі чи кислоти та відправте каструлю в холодильник.

Які ще основи можна використати?

Використання кефіру замість води робить окрошку більш ситною та кремовою, перетворюючи її на густий охолоджений суп. Кисломолочна основа з природною кислинкою ідеально поєднується з гірчицею та сметаною, створюючи оксамитову текстуру, яка обволікає кожен шматочок овочів, розповідає Shuba.

Якщо ви обираєте кефір, краще брати продукт середньої жирності та за бажанням розбавляти його невеликою кількістю сильногазованої мінералки – це додасть страві приємної "шипучості" та легкості.

Натуральний білий квас стане чудовою альтернативою для тих, хто полюбляє традиційний різкий смак. На відміну від солодкого темного квасу, білий окрошковий варіант має хлібний аромат і виражену кислинку, яка чудово замінює лимонну кислоту.

