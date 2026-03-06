Постная пицца из хлеба – это идеальное решение на каждый день, которое позволит сэкономить немало денег и усилий. Сохраняйте рецепт от знаменитого Марко Черветти и наслаждайтесь любимым блюдом даже в пост!
Как сделать постную пиццу:
- Время: 30 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 1 хлеб;
– соль по вкусу;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
начинка:
– 300 граммов шампиньонов;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 2 зубчика чеснока;
– 300 граммов томатов;
– 1 красный лук;
– 50 миллилитров сухого белого вина;
– пучок петрушки;
– щепотка сушеного чеснока;
– 5 граммов сушеного орегано;
– соль по вкусу;
– соль по вкусу;
– 1 чайная ложка сахара.
Делаем постную пиццу с популярным шефом: видео
Приготовление:
- Замочите ломтики постного хлеба в воде на 10 минут, после чего тщательно измельчите мякиш до состояния однородной пастообразной массы.
- Добавьте щепотку соли и немного масла, вымесите "хлебное тесто" и распределите его ровным слоем по противню, застеленном пергаментом.
- Отправьте основу в духовку, разогретую до 180 градусов, и выпекайте 10 минут в режиме конвекции, чтобы она подсохла и стала хрустящей.
- Пока корж подпекается, приготовьте соус, смешав томаты с сахаром и солью, и щедро смажьте им горячую основу.
- Выложите сверху шампиньоны, предварительно обжаренные на оливковом масле с добавлением чеснока, свежей петрушки и капли белого вина для изысканного аромата.
- Добавьте тонкие полукольца фиолетового лука, посыпьте сушеным орегано, слегка сбрызните маслом и верните в духовку еще на 10 минут до полной готовности.
Что добавить в корж, чтобы он не размок?
Чтобы хлебная основа была прочной и не размокала от томатного соуса, важно максимально избавиться от лишней влаги еще на этапе подготовки, советует портал Przepisy.
После замачивания хлеба обязательно тщательно отожмите его через сито или марлю, а уже после формирования лепешки на противне сделайте на нем несколько проколов вилкой. Это позволит пару свободно выходить во время первого запекания, благодаря чему основа станет плотной и подсушенной, создавая надежный барьер для жидкой начинки.
