Постная пицца из хлеба – это идеальное решение на каждый день, которое позволит сэкономить немало денег и усилий. Сохраняйте рецепт от знаменитого Марко Черветти и наслаждайтесь любимым блюдом даже в пост!

Как сделать постную пиццу:

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 1 хлеб;

– соль по вкусу;

– 1 столовая ложка оливкового масла;

начинка:

– 300 граммов шампиньонов;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 2 зубчика чеснока;

– 300 граммов томатов;

– 1 красный лук;

– 50 миллилитров сухого белого вина;

– пучок петрушки;

– щепотка сушеного чеснока;

– 5 граммов сушеного орегано;

– соль по вкусу;

– 1 чайная ложка сахара. Петрушка, пучок 10 г Чеснок сушеный 5 г Орегано сушеное 5 г Соль по вкусу Сахар 1 ч.л.

Делаем постную пиццу с популярным шефом: видео

Приготовление:

Замочите ломтики постного хлеба в воде на 10 минут, после чего тщательно измельчите мякиш до состояния однородной пастообразной массы. Добавьте щепотку соли и немного масла, вымесите "хлебное тесто" и распределите его ровным слоем по противню, застеленном пергаментом. Отправьте основу в духовку, разогретую до 180 градусов, и выпекайте 10 минут в режиме конвекции, чтобы она подсохла и стала хрустящей. Пока корж подпекается, приготовьте соус, смешав томаты с сахаром и солью, и щедро смажьте им горячую основу. Выложите сверху шампиньоны, предварительно обжаренные на оливковом масле с добавлением чеснока, свежей петрушки и капли белого вина для изысканного аромата. Добавьте тонкие полукольца фиолетового лука, посыпьте сушеным орегано, слегка сбрызните маслом и верните в духовку еще на 10 минут до полной готовности.

Что добавить в корж, чтобы он не размок?

Чтобы хлебная основа была прочной и не размокала от томатного соуса, важно максимально избавиться от лишней влаги еще на этапе подготовки, советует портал Przepisy.

После замачивания хлеба обязательно тщательно отожмите его через сито или марлю, а уже после формирования лепешки на противне сделайте на нем несколько проколов вилкой. Это позволит пару свободно выходить во время первого запекания, благодаря чему основа станет плотной и подсушенной, создавая надежный барьер для жидкой начинки.

