Пісна піца з хліба – це ідеальне рішення на кожен день, яке дозволить зекономити чимало грошей та зусиль. Зберігайте рецепт від знаменитого Марко Черветті та насолоджуйтеся улюбленою стравою навіть у піст!

Як зробити пісну піцу:

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1 хліб;

– сіль до смаку;

– 1 столова ложка оливкової олії;

начинка:

– 300 грамів печериць;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 2 зубчики часнику;

– 300 грамів томатів;

– 1 червона цибуля;

– 50 мілілітрів сухого білого вина;

– пучок петрушки;

– дрібка сушеного часнику;

– 5 грамів сушеного орегано;

– сіль до смаку;

– 1 чайна ложка цукру. Петрушка, пучок 10 г Часник сушений 5 г Орегано сушене 5 г Сіль за смаком Цукор 1 ч. л.

Робимо пісну піцу з популярним шефом: відео

Приготування:

Замочіть скибки пісного хліба у воді на 10 хвилин, після чого ретельно подрібніть м’якуш до стану однорідної пастоподібної маси. Додайте дрібку солі та трохи олії, вимісіть "хлібне тісто" і розподіліть його рівним шаром по деку, застеленому пергаментом. Відправте основу в духовку, розігріту до 180 градусів, і випікайте 10 хвилин у режимі конвекції, щоб вона підсохла та стала хрусткою. Поки корж підпікається, приготуйте соус, змішавши томати з цукром і сіллю, та щедро змастіть ним гарячу основу. Викладіть зверху печериці, попередньо обсмажені на оливковій олії з додаванням часнику, свіжої петрушки та краплі білого вина для вишуканого аромату. Додайте тонкі півкільця фіолетової цибулі, посипте сушеним орегано, злегка збризніть олією та поверніть у духовку ще на 10 хвилин до повної готовності.

Що додати в корж, щоб він не розмок?

Щоб хлібна основа була міцною і не розмокала від томатного соусу, важливо максимально позбутися зайвої вологи ще на етапі підготовки, радить портал Przepisy.

Після замочування хліба обов’язково ретельно відіжміть його через сито або марлю, а вже після формування коржа на деку зробіть на ньому кілька проколів виделкою. Це дозволить парі вільно виходити під час першого запікання, завдяки чому основа стане щільною та підсушеною, створюючи надійний бар'єр для рідкої начинки.

