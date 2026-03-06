Це печиво готується всього за кілька хвилин, а має просто неймовірний аромат, повідомляє Smak. Тісто змішується швидко, а поки закипає чайник – перша партія вже підрум’янюється в духовці.

Як приготувати швидке печиво?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 2 яйця;

– 3 столові ложки цукру;

– дрібка солі;

– 3 столові ложки сметани або натурального йогурту;

– 150 грамів борошна;

– 1,5 чайної ложки розпушувача;

– дрібка ваніліну;

– кілька ложок густого джему;

– цукрова пудра або кокосова стружка для подачі.

Неймовірний смак / Фото Unsplash

Приготування:

Збийте яйця з цукром і дрібкою солі до світлої легкої піни. Додайте сметану або натуральний йогурт і добре перемішайте масу до однорідності. Окремо просійте борошно разом із розпушувачем і ваніліном, а потім поступово введіть сухі інгредієнти в яєчну суміш. Замісіть густе, але м’яке тісто – за консистенцією воно має нагадувати тісто для оладок. Викладайте його ложкою невеликими порціями на деко, застелене пергаментом. У середину кожної заготовки покладіть трохи густого джему, зверху прикрийте ще невеликою кількістю тіста, щоб сформувати акуратні округлі вироби. Випікайте у духовці, розігрітій до 190 градусів, приблизно 12 – 15 хвилин, поки печиво не підрум’яниться. Готову випічку трохи охолодіть, а перед подачею за бажанням посипте цукровою пудрою або обкачайте в кокосовій стружці.

Як вибрати смачне магазинне печиво?

Яскрава упаковка, апетитне фото, слова "домашнє" чи "здобне" – усе це легко продає настрій, а не якість, пише Еgimmethe good stuff. Тому перше, що варто робити глянути на склад. Якщо на початку списку багато цукру, сиропів, дешевих жирів або незрозумілих замінників, це вже привід задуматися. Добре печиво зазвичай має простіший і зрозуміліший склад. Борошно, масло або олія, яйця, цукор, какао, горіхи чи спеції.

Надто довгий перелік із великою кількістю ароматизаторів, барвників і кондитерських жирів часто означає, що смак може бути довершений, а от якість так собі. Ще один момент – зовнішній вигляд.

Якщо печиво поламане, надто крихке, має дивний блиск, нерівний колір або в пачці видно крихти й уламки, це може свідчити про неправильне зберігання чи не надто вдалий склад. Окремо варто дивитися на начинку. Саме там часто ховається найбільше сюрпризів – рослинні жири, занадто багато цукру, підсилювачі смаку.

