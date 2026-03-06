Это печенье готовится всего за несколько минут, а имеет просто невероятный аромат, сообщает Smak. Тесто смешивается быстро, а пока закипает чайник – первая партия уже подрумянивается в духовке.
Как приготовить быстрое печенье?
- Время: 15 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 2 яйца;
– 3 столовые ложки сахара;
– щепотка соли;
– 3 столовые ложки сметаны или натурального йогурта;
– 150 граммов муки;
– 1,5 чайной ложки разрыхлителя;
– щепотка ванилина;
– несколько ложек густого джема;
– сахарная пудра или кокосовая стружка для подачи.
Приготовление:
- Взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли до светлой легкой пены.
- Добавьте сметану или натуральный йогурт и хорошо перемешайте массу до однородности.
- Отдельно просейте муку вместе с разрыхлителем и ванилином, а затем постепенно введите сухие ингредиенты в яичную смесь.
- Замесите густое, но мягкое тесто – по консистенции оно должно напоминать тесто для оладий.
- Выкладывайте его ложкой небольшими порциями на противень, застеленный пергаментом.
- В середину каждой заготовки положите немного густого джема, сверху прикройте еще небольшим количеством теста, чтобы сформировать аккуратные округлые изделия.
- Выпекайте в духовке, разогретой до 190 градусов, примерно 12 – 15 минут, пока печенье не подрумянится.
- Готовую выпечку немного охладите, а перед подачей по желанию посыпьте сахарной пудрой или обваляйте в кокосовой стружке.
Как выбрать вкусное магазинное печенье?
Яркая упаковка, аппетитное фото, слова "домашнее" или "сдобное" – все это легко продает настроение, а не качество, пишет Еgimmethe good stuff. Поэтому первое, что стоит делать глянуть на состав. Если в начале списка много сахара, сиропов, дешевых жиров или непонятных заменителей, это уже повод задуматься. Хорошее печенье обычно имеет более простой и понятный состав. Мука, масло или масло, яйца, сахар, какао, орехи или специи.
Слишком длинный перечень с большим количеством ароматизаторов, красителей и кондитерских жиров часто означает, что вкус может быть совершенный, а вот качество так себе. Еще один момент – внешний вид.
Если печенье поломанное, слишком хрупкое, имеет странный блеск, неровный цвет или в пачке видно крошки и обломки, это может свидетельствовать о неправильном хранении или не слишком удачном составе. Отдельно стоит смотреть на начинку. Именно там часто скрывается больше всего сюрпризов – растительные жиры, слишком много сахара, усилители вкуса.
