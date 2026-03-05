Лінива яблучна шарлотка з манкою стане для вас дуже приємним відкриттям. Скільки її не готуй, а все одно не набридне. Пропонуємо переконатися у цьому на власний смак за рецептом порталу Shuba.
Цікаво Гора оладок 2 яблук та яйця: чудове рішення для смачного сніданку
Як приготувати ліниву шарлотку?
- Час: 1 година
- Порцій: 5
Інгредієнти:
– 1,5 кілограма яблук;
– 250 грамів пшеничного борошна;
– 250 манної крупи;
– 10 грамів розпушувача;
– 200 грамів цукру;
– 2 чайні ложки меленої кориці;
– 100 грамів вершкового масла.
Пиріг, який ніколи не набридає / Фото "Домашні рецепти"
Приготування:
- Вимиті яблука натріть на тертці та ретельно перемішайте з корицею та порцією цукру.
- Окремо створіть суху базу, з’єднавши пшеничне борошно, манну крупу, розпушувач і залишок цукрового піску, а також розтопіть вершкове масло до рідкого стану.
- Формування шарлотки відбувається шляхом чергування шарів: спершу на дно форми висипте третину сухої суміші, полийте її частиною розтопленого масла та викладіть шар яблук, повторюючи цей процес тричі, доки всі продукти не закінчаться.
- Фінальний шар яблук варто злегка притрусити манкою для створення апетитної скоринки, після чого випікайте десерт у розігрітій до 180 градусів духовці 20 – 30 хвилин.
- Готовність можна протестувати дерев’яною паличкою, проте враховуйте, що через соковитість тертих плодів середина може залишатися приємно вологою, що є особливістю цього рецепту.
Які яблука обрати для шарлотки?
Для такого пирога найкраще обирати тверді та соковиті сорти яблук із вираженою кислинкою, як-от Семеренко або Гренні Сміт. Саме кислі сорти при нагріванні виділяють достатньо соку, щоб "просочити" суху манну суміш, перетворюючи її на ніжне тісто, при цьому самі шматочки фруктів зберігають певну текстуру і не розпадаються в пюре, розповідає портал Przepisy.
Якщо ж яблука будуть занадто солодкими або пухкими, десерт може вийти приторним і надміру вологим, без того самого контрасту шарів. Варто звернути увагу на соковитість: якщо яблука після натирання здаються сухуватими, можна додати до них ложку лимонного соку або трохи більше вершкового масла між шарами.
Що ще смачного приготувати?
Салат "Мадам" – це шедевр, який можна готувати кожного дня.
А ще вам сподобаються булочки, які не черствіють кілька днів.