В духовці бюджетна риба перетворюється на соковиту запіканку з насиченим смаком, інформує Helen in Germany. Така страва підходить і для буденного обіду, і для сімейної вечері.

Як приготувати хек по-французьки?

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 600–700 грамів філе хека;

– цвітна капуста;

– 1 цибулина;

– 2 помідори;

– 4 – 6 столових ложок майонезу;

– 200 грамів сиру; – сіль до смаку; – перець до смаку; – сік лайма або лимона.

Приготування:

Філе риби посоліть, поперчіть, полийте соком лайма або лимона й залиште ненадовго маринуватися. Тим часом цвітну капусту наріжте шматочками завтовшки приблизно 1 сантиметр, розріжте навпіл і викладіть на деко. Посоліть і поперчіть. На капусту викладіть тертий сир, зверху покладіть філе риби, змастіть його гірчицею в зернах, додайте тонко нарізану цибулю, помідори кільцями, ще раз посипте тертим сиром і зверху зробіть сіточку з майонезу. Запікайте страву в духовці при температурі 180 градусів приблизно 35 хвилин.

Як приготувати пангасіус по-французьки?

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів філе пангасіуса;

– 100 грамів сметани або йогурту;

– 1 середня цибулина;

– 1 середня морква;

– 50 – 70 грамів сиру;

– сіль та перець;

– інші спеції до смаку;

– 1 столова ложка олії для смаження овочів.

Приготування:

Викладіть філе пангасіуса у форму для запікання, посипте сіллю, перцем та іншими спеціями до смаку, а зверху змастіть сметаною або йогуртом. Цибулю наріжте, моркву натріть і перекладіть овочі на розігріту сковороду з олією. Обсмажуйте їх приблизно 5–7 хвилин, до золотистого кольору. Потім викладіть обсмажені овочі поверх риби й поставте форму в духовку, розігріту до 180 градусів, на 20 хвилин. Сир натріть на тертці. Майже готову рибу дістаньте з духовки, посипте зверху сиром і поверніть допікатися ще на 5 – 7 хвилин.

