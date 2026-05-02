Есть надо обязательно руками – без тарелок и суеты. Эти закуски гарантированно сделают любой вечер более уютным, пишет BBC good food.
Интересно Никто не ожидает такого от семян подсолнечника: простые идеи блюд на каждый день
Как приготовить карамельный попкорн?
- Время: 20 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 100 граммов зерен попкорна;
– 250 граммов сахарной пудры;
– 50 граммов соленого сливочного масла;
– 60 миллилитров воды.
Вигравайте набори соусів, сумки, сашети та інші подарунки на 24 Каналі. Долучитися до розіграшу дуже просто: у рубриці Смачно 24 знайдіть 5 клікабельних баночок соусу. Система надішле автоматичне сповіщення, і ви – у грі. Розіграші відбуваються щобудня, а фінальний приз – мультипіч Tefal – можна виграти 6 травня.
Приготовление:
- В большую кастрюлю с плотной крышкой влейте растительное масло и поставьте на средний огонь.
- Добавьте зерна попкорна и перемешайте, чтобы они равномерно покрылись маслом.
- Накройте кастрюлю крышкой и держите на среднем огне, пока не услышите первые потрескивания.
- После этого уменьшите огонь до средне-слабого и периодически встряхивайте кастрюлю, чтобы зерна не подгорели. Когда потрескивание почти прекратится, выключите огонь и оставьте попкорн в кастрюле.
- Большой противень застелите пергаментом.
- В кастрюлю с толстым дном всыпьте сахарную пудру, влейте 60 миллилитров воды и доведите до кипения.
- Помешивайте только до растворения сахара, а затем оставьте смесь на среднем огне на 6 – 8 минут, уже не перемешивая.
- Масса должна постепенно стать золотистой карамелью. Добавьте сливочное масло, осторожно перемешайте до однородности и будьте внимательны – карамель может брызгать.
- Горячую карамель сразу вылейте на попкорн и быстро перемешайте, чтобы она равномерно покрыла зерна. Переложите попкорн на противень с пергаментом, разровняйте тыльной стороной ложки и оставьте остыть примерно на 5 минут.
- После этого разделите на кусочки. Хранить такой попкорн можно в герметичном контейнере до 2 дней.
Как сделать запеченные рулетики из рисовой бумаги и крабовых палочек?
- Время: 20 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 1 упаковка рисовой бумаги;
– 250 граммов крабовых палочек.
Такую закуску стоит попробовать: смотрите видео
Приготовление:
- Рисовая бумага окуните в воду примерно на 15 секунд, чтобы она стала мягкой и эластичной.
- После этого выложите ее на рабочую поверхность, положите сверху крабовую палочку и плотно заверните в рулетик. Так же подготовьте остальные заготовки.
- Готовые рулетики нарежьте небольшими кусочками, переложите на противень или в форму для запекания и поставьте в разогретую до 200 градусов духовку.
- Запекайте до появления легкой хрустящей корочки.
Что еще приготовить на скорую руку?
Если захочется сладенького, то вам точно понравится это печенье. Оно выйдет дешевле, чем чашка кофе!
В то же время ингредиенты нужно подбирать очень тщательно. Чем лучше будет какао – тем в большем восторге вы будете от результата.