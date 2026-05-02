Есть надо обязательно руками – без тарелок и суеты. Эти закуски гарантированно сделают любой вечер более уютным, пишет BBC good food.

Как приготовить карамельный попкорн?

Время : 20 минут

Порций: 2

Ингредиенты:

– 2 столовые ложки растительного масла;

– 100 граммов зерен попкорна;

– 250 граммов сахарной пудры;

– 50 граммов соленого сливочного масла;

– 60 миллилитров воды.

Приготовление:

В большую кастрюлю с плотной крышкой влейте растительное масло и поставьте на средний огонь. Добавьте зерна попкорна и перемешайте, чтобы они равномерно покрылись маслом. Накройте кастрюлю крышкой и держите на среднем огне, пока не услышите первые потрескивания. После этого уменьшите огонь до средне-слабого и периодически встряхивайте кастрюлю, чтобы зерна не подгорели. Когда потрескивание почти прекратится, выключите огонь и оставьте попкорн в кастрюле. Большой противень застелите пергаментом. В кастрюлю с толстым дном всыпьте сахарную пудру, влейте 60 миллилитров воды и доведите до кипения. Помешивайте только до растворения сахара, а затем оставьте смесь на среднем огне на 6 – 8 минут, уже не перемешивая. Масса должна постепенно стать золотистой карамелью. Добавьте сливочное масло, осторожно перемешайте до однородности и будьте внимательны – карамель может брызгать. Горячую карамель сразу вылейте на попкорн и быстро перемешайте, чтобы она равномерно покрыла зерна. Переложите попкорн на противень с пергаментом, разровняйте тыльной стороной ложки и оставьте остыть примерно на 5 минут. После этого разделите на кусочки. Хранить такой попкорн можно в герметичном контейнере до 2 дней.

Как сделать запеченные рулетики из рисовой бумаги и крабовых палочек?

Время : 20 минут

Порций: 2

Ингредиенты:

– 1 упаковка рисовой бумаги;

– 250 граммов крабовых палочек.

Приготовление:

Рисовая бумага окуните в воду примерно на 15 секунд, чтобы она стала мягкой и эластичной. После этого выложите ее на рабочую поверхность, положите сверху крабовую палочку и плотно заверните в рулетик. Так же подготовьте остальные заготовки. Готовые рулетики нарежьте небольшими кусочками, переложите на противень или в форму для запекания и поставьте в разогретую до 200 градусов духовку. Запекайте до появления легкой хрустящей корочки.

