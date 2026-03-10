Капустняк – это традиционный украинский суп, который всегда будет уместен на вашем столе. А если найти правильный рецепт, то он может быть не хуже любимого борща, рассказывает портал Shuba.

Как приготовить вкусный капустняк?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 2,5 литра воды;

– 200 граммов квашеной капусты;

– 200 граммов белокочанной капусты;

– 50 граммов пшена;

– 5 картофелин;

– 1 морковь;

– 1 лук;

– 2 зубчика чеснока;

– 50 миллилитров томатного соуса;

– соль и перец по вкусу;

– лавровый лист;

– 3 горошины душистого перца;

– веточка укропа;

– 30 миллилитров подсолнечного масла.

Вкусный и аппетитный капустняк / Фото "Вкусные рецепты"

Приготовление:

Вскипятите в большой кастрюле воду. Очищенный картофель нарежьте кубиками, всыпьте в кипяток и варите 5 минут. Тем временем тщательно промойте пшено, обдайте его кипятком, чтобы убрать горечь, и добавьте к картофелю еще на 5 – 7 минут. Далее подготовьте капусту: свежую нарежьте тонкой соломкой, а квашеную (если слишком кислая - промойте и отожмите) отправьте следом в кастрюлю. Пока овощи варятся, сделайте зажарку: обжарьте кубики лука до мягкости, добавьте тертую морковь и пассеруйте 5 минут. Влейте томатный соус, протушите смесь еще несколько минут и переложите ее в общий котел. В завершение посолите, поперчите блюдо, добавьте лавровый лист, душистый перец, измельченный укроп и чеснок. Проварите минуту, выключите огонь и дайте капустняку настояться под крышкой 10 минут. Подавайте горячим, украсив свежей зеленью.

Как сбалансировать кислоту капусты?

Добавление небольшого количества сахара в томатную зажарку – это проверенный кулинарный прием, который работает на контрасте вкусов, рассказывает Haps.

Поскольку квашеная капуста и томатный соус имеют высокий уровень природной кислоты, сахар выступает в роли мягкого нейтрализатора, что смягчает острые нотки и делает блюдо более гармоничным. Это не превращает суп в сладкое блюдо, а лишь подчеркивает естественный вкус овощей, придавая капустняку глубины и насыщенности, которой трудно достичь только солью или специями.

