Капустняк – это традиционный украинский суп, который всегда будет уместен на вашем столе. А если найти правильный рецепт, то он может быть не хуже любимого борща, рассказывает портал Shuba.
Читайте также Вкусная и простая намазка из свеклы: не ищите сложных рецептов в пост
Как приготовить вкусный капустняк?
- Время: 45 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 2,5 литра воды;
– 200 граммов квашеной капусты;
– 200 граммов белокочанной капусты;
– 50 граммов пшена;
– 5 картофелин;
– 1 морковь;
– 1 лук;
– 2 зубчика чеснока;
– 50 миллилитров томатного соуса;
– соль и перец по вкусу;
– лавровый лист;
– 3 горошины душистого перца;
– веточка укропа;
– 30 миллилитров подсолнечного масла.
Вкусный и аппетитный капустняк / Фото "Вкусные рецепты"
Приготовление:
- Вскипятите в большой кастрюле воду.
- Очищенный картофель нарежьте кубиками, всыпьте в кипяток и варите 5 минут.
- Тем временем тщательно промойте пшено, обдайте его кипятком, чтобы убрать горечь, и добавьте к картофелю еще на 5 – 7 минут.
- Далее подготовьте капусту: свежую нарежьте тонкой соломкой, а квашеную (если слишком кислая - промойте и отожмите) отправьте следом в кастрюлю.
- Пока овощи варятся, сделайте зажарку: обжарьте кубики лука до мягкости, добавьте тертую морковь и пассеруйте 5 минут.
- Влейте томатный соус, протушите смесь еще несколько минут и переложите ее в общий котел.
- В завершение посолите, поперчите блюдо, добавьте лавровый лист, душистый перец, измельченный укроп и чеснок.
- Проварите минуту, выключите огонь и дайте капустняку настояться под крышкой 10 минут.
- Подавайте горячим, украсив свежей зеленью.
Как сбалансировать кислоту капусты?
Добавление небольшого количества сахара в томатную зажарку – это проверенный кулинарный прием, который работает на контрасте вкусов, рассказывает Haps.
Поскольку квашеная капуста и томатный соус имеют высокий уровень природной кислоты, сахар выступает в роли мягкого нейтрализатора, что смягчает острые нотки и делает блюдо более гармоничным. Это не превращает суп в сладкое блюдо, а лишь подчеркивает естественный вкус овощей, придавая капустняку глубины и насыщенности, которой трудно достичь только солью или специями.
Что еще вкусного приготовить?
Из стакана гречки можно сделать целую гору аппетитных котлет.
А еще вас очень приятно удивит постная пицца.