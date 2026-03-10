Капусняк – це традиційний український суп, який завжди буде дореним на вашому столі. А якщо знайти правильний рецепт, то він може смакувати не гірше за улюблений борщ, розповідає портал Shuba.
Як приготувати смачний капусняк?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 2,5 літра води;
– 200 грамів квашеної капусти;
– 200 грамів білоголової капусти;
– 50 грамів пшона;
– 5 картоплин;
– 1 морква;
– 1 цибуля;
– 2 зубчики часнику;
– 50 мілілітрів томатного соусу;
– сіль та перець до смаку;
– лавровий лист;
– 3 горошни духмяного перцю;
– гілочка кропу;
– 30 мілілітрів соняшникової олії.
Смачний та апетитний капусняк / Фото "Смачні рецепти"
Приготування:
- Закип’ятіть у великій каструлі воду.
- Очищену картоплю наріжте кубиками, всипте в окріп і варіть 5 хвилин.
- Тим часом ретельно промийте пшоно, обдайте його окропом, щоб прибрати гіркоту, та додайте до картоплі ще на 5 – 7 хвилин.
- Далі підготуйте капусту: свіжу наріжте тонкою соломкою, а квашену (якщо надто кисла — промийте й відіжміть) відправте слідом у каструлю.
- Поки овочі варяться, зробіть засмажку: обсмажте кубики цибулі до м’якості, додайте терту моркву і пасеруйте 5 хвилин.
- Влийте томатний соус, протушкуйте суміш ще кілька хвилин і перекладіть її в загальний котел.
- На завершення посоліть, поперчіть страву, додайте лавровий лист, запашний перець, подрібнений кріп та часник.
- Проваріть хвилину, вимкніть вогонь і дайте капусняку настоятися під кришкою 10 хвилин.
- Подавайте гарячим, прикрасивши свіжою зеленню.
Як збалансувати кислоту капусти?
Додавання невеликої кількості цукру в томатну засмажку – це перевірений кулінарний прийом, який працює на контрасті смаків, розповідає Haps.
Оскільки квашена капуста та томатний соус мають високий рівень природної кислоти, цукор виступає в ролі м’якого нейтралізатора, що помʼякшує гострі нотки та робить страву більш гармонійною. Це не перетворює суп на солодку страву, а лише підкреслює природний смак овочів, надаючи капусняку глибини та насиченості, якої важко досягти лише сіллю чи спеціями.
