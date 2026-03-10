Під час варіння бульби вбирають аромат коренеплодів, тому страва виходить більш виразною і м’якою за текстурою, пише Pysznosci. Готова картопля добре поєднується з м’ясом, рибою або тушкованими овочами. Для більш насиченого смаку до бульйону іноді додають зубчик часнику чи гілочку любистку.

Як приготувати картоплю на овочевому бульйоні?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм картоплі;

– 150 грамів моркви;

– 100 грамів кореня петрушки;

– 100 грамів кореня селери;

– 2 літри води;

– 3 лаврові листки;

– 4 зерна запашного перцю;

– 10 грамів морської солі;

– 5 грамів свіжого вершкового масла жирністю 82%.

Так легко та смачно / Фото unsplash

Приготування:

Очистьте картоплю, добре промийте її під проточною водою й наріжте великими звичайними шматочками, намагаючись, щоб вони були приблизно однаковими за розміром. Моркву, корінь петрушки та корінь селери також очистьте, наріжте дрібнішими кубиками й перекладіть у широку металеву каструлю. Залийте овочі водою, додайте лавровий лист і запашний перець, накрийте кришкою та варіть приблизно 20 хвилин. Потім обережно викладіть картоплю в добре киплячий овочевий бульйон і всипте відміряну кількість морської солі. Знову накрийте каструлю кришкою й готуйте на середньому вогні ще 15 – 20 хвилин, час від часу перевіряючи готовність виделкою. Коли шматочки картоплі стануть м’якими, але ще зберігатимуть форму, акуратно злийте бульйон в окрему посудину. Після цього кілька секунд пропарте картоплю на дні каструлі, злегка струшуючи її, щоб поверхня трохи підсохла й стала матовою. Наприкінці додайте шматочок свіжого вершкового масла – воно розтане й утворить ніжне оксамитове покриття, яке підкреслить овочевий аромат.

Які спеції можна додавати до вареної картоплі?

До вареної картоплі можна додавати чимало спецій і трав, адже вона має доволі нейтральний смак і добре вбирає аромати, пише The Mediterranean Dish. Найчастіше використовують сіль, чорний перець, часник, цибулю, насіння селери, кмин або куркуму.

Не менш вдало картопля поєднується зі свіжою та сушеною зеленню. До неї пасують кріп, зелена цибуля, чебрець, розмарин, естрагон, орегано, кінза і навіть м’ята. Усе залежить від того, який смаковий акцент хочеться отримати – пряний чи свіжий.

Додавати спеції найкраще тоді, коли картопля ще гаряча. У такому вигляді вона краще вбирає сіль, перець і аромат трав. Саме тому після варіння її радять одразу змішати з грубою сіллю, чорним перцем та обраними спеціями.

