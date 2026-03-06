Тут поєднуються ніжна сирна начинка, м’яка основа та теплий домашній смак, пише Shuba. Саме за особливу текстуру німецький сирник часто ставлять вище за звичний тертий пиріг.

Як приготувати німецький сирник?

Час : 1 година

: 1 година Порція: 6

Інгредієнти:

– 230 грамів пшеничного борошна;

– 100 грамів вершкового масла;

– 1 куряче яйце;

– 50 грамів цукру;

– 0,5 чайної ложки розпушувача;

– 1 столова ложка сметани 15%;

– 1 грам солі;

– 650 грамів кисломолочного сиру;

– 100 грамів пшеничного борошна;

– 1 чайна ложка ванільного цукру;

– 4 курячі яйця;

– 150 грамів цукру;

– 350 мілілітрів молока;

– 2 чайні ложки лимонної цедри;

– 1 грам солі;

– 30 грамів цукру.

Цей смаколик варто спробувати / Фото unsplash

Наріжте холодне вершкове масло. У мисці змішайте пшеничне борошно з розпушувачем, перемішайте, додайте шматочки масла й перетріть усе руками до дрібної однорідної крихти. В окремій мисці з’єднайте яйце, сіль, цукор і сметану, після чого перемішайте до однорідності, щоб цукор майже розчинився. Влийте цю суміш у крихту та швидко замісіть тісто. Довго вимішувати його не потрібно – достатньо, щоб маса просто зібралася в кулю. Форму діаметром 26 сантиметрів застеліть пергаментом, боки змастіть олією. Викладіть тісто, сформуйте основу та бортики заввишки 3 – 4 сантиметри. Після цього поставте форму в холодильник на 30 хвилин. Тим часом добре помийте лимон і витріть його. Яйця розділіть на білки та жовтки, білки перелийте в окрему миску. У великій мисці з’єднайте кисломолочний сир, цукор, сіль, ванільний цукор і натріть лимонну цедру. Додайте жовтки й перемішайте виделкою або ложкою до поєднання. Влийте до сирної маси половину молока, перемішайте, а потім частинами всипайте борошно, щоразу доводячи масу до однорідності. За бажанням начинку можна збити блендером – так буде швидше. Продовжуючи перемішувати, влийте решту молока. Окремо збийте білки до стійкої піни й обережно введіть їх у сирну масу, перемішуючи лопаткою. Начинка буде доволі рідкою, і це нормально. Розігрійте духовку до 180 градусів. Дістаньте основу з холодильника, вилийте начинку й трохи розрівняйте її лопаткою. За бажанням посипте верх цукром смужками хрест-навхрест – після випікання це дасть візерунок. Випікайте німецький сирник 55 – 60 хвилин на нижньому рівні духовки, щоб тісто добре пропеклося. Коли пиріг буде готовий, вимкніть духовку, прочиніть дверцята і залиште його всередині ще на 30 хвилин. За цей час начинка трохи опуститься. Потім залиште сирник остигати за кімнатної температури.

Чи можна замінити розпушувач?

Розпушувач – це суміш кількох простих компонентів, які разом працюють під час випікання, пише Healthline. Зазвичай до його складу входять сода, кислота та наповнювач, що допомагає зберігати стабільність суміші.

Іноді виробники замість крохмалю використовують борошно – так легше подовжити термін зберігання продукту. Якщо готового розпушувача немає під рукою, його можна зробити вдома зі звичних інгредієнтів.

Для цього беруть 5 столових ложок харчової соди, 3 столові ложки лимонної кислоти, 6 столових ложок борошна і 6 столових ложок кукурудзяного крохмалю. Усі складники потрібно з’єднати в абсолютно сухій скляній банці.

Перемішувати суміш радять дерев’яною паличкою, щоб уникнути передчасної реакції від вологи або контакту з металом. Такий домашній варіант стане зручним виходом для тих, хто не має готового розпушувача, але не хоче відкладати випічку.

