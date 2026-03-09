Цей десерт поєднує улюблені речі: дешево, швидко та смачно, повідомляє Annaroiko.Пиріг виходить вологим, темним і з виразним смаком шоколаду.

Як приготувати пиріг на варенні?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 5

Інгредієнти:

– 300 грамів варення;

– 1 чайна ложка соди;

– 3 яйця;

– 2 столові ложки цукру;

– сіль;

– 100 мілілітрів олії;

– 1 склянка борошна з гіркою;

– 1 столова ложка какао з гіркою.

Приготування:

До варення додайте соду й добре перемішайте. Після цього в окремій мисці збийте вінчиком яйця з цукром. Якщо варення дуже солодке, достатньо 2 столових ложок цукру, а якщо кислувате – цукру можна додати трохи більше. Яєчну суміш влийте до варення, перемішайте, потім додайте олію. Всипте борошно, додайте какао й замісіть тісто. Воно має вийти не надто густим. Форму діаметром 24 сантиметри застеліть пергаментом, перелийте туди тісто й поставте випікатися в розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 40 хвилин. За бажанням зверху пиріг можна полити шоколадом.

Як довго можна зберігати варення?

Варення зберігається найдовше серед консервації – за правильних умов воно може залишатися придатним до трьох років, Srlongroup. Водночас перед вживанням варто уважно оцінити його стан.

Якщо на поверхні з’явилася пліснява, таку банку слід одразу викинути. Навіть коли ушкодженим здається лише верхній шар, це не означає, що продукт безпечний. Пліснява могла проникнути значно глибше, тому вживати таке варення вже не можна.

Компоти з фруктів, у яких залишилися кісточки, мають значно коротший термін зберігання – до 6 місяців після закрутки. Причина в тому, що кісточки містять синильну кислоту. З часом ця речовина може накопичуватися і становити небезпеку для здоров’я навіть у невеликій кількості.

