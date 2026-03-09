Этот десерт сочетает любимые вещи: дешево, быстро и вкусно, сообщает Annaroikoпирог получается влажным, темным и с выразительным вкусом шоколада.

Как приготовить пирог на варенье?

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 5

Ингредиенты:

– 300 граммов варенья;

– 1 чайная ложка соды;

– 3 яйца;

– 2 столовые ложки сахара;

– соль;

– 100 миллилитров растительного масла;

– 1 стакан муки с горкой;

– 1 столовая ложка какао с горкой.

Приготовление:

К варенью добавьте соду и хорошо перемешайте. После этого в отдельной миске взбейте венчиком яйца с сахаром. Если варенье очень сладкое, достаточно 2 столовых ложек сахара, а если кисловатое – сахара можно добавить немного больше. Яичную смесь влейте к варенью, перемешайте, затем добавьте растительное масло. Всыпьте муку, добавьте какао и замесите тесто. Оно должно получиться не слишком густым. Форму диаметром 24 сантиметра застелите пергаментом, перелейте туда тесто и поставьте выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 40 минут. По желанию сверху пирог можно полить шоколадом.

Как долго можно хранить варенье?

Варенье хранится дольше всего среди консервации – при правильных условиях оно может оставаться пригодным до трех лет, Srlongroup. В то же время перед употреблением стоит внимательно оценить его состояние.

Если на поверхности появилась плесень, такую банку следует сразу выбросить. Даже когда поврежденным кажется только верхний слой, это не означает, что продукт безопасен. Плесень могла проникнуть значительно глубже, поэтому употреблять такое варенье уже нельзя.

Компоты из фруктов, у которых остались косточки, имеют значительно более короткий срок хранения – до 6 месяцев после закрутки. Причина в том, что косточки содержат синильную кислоту. Со временем это вещество может накапливаться и представлять опасность для здоровья даже в небольшом количестве.

