Сьогодні час – це найцінніший ресурс, і витрачати 40 хвилин на те, щоб просто правильно потушкувати цибулю, може дозволити собі не кожен. Проте існує простий метод, який дозволяє отримати ніжну, золотисту та солодку цибулеву масу всього за 10 хвилин, розповідає портал Pysznosci.

Як швидко посмажити цибулю?

Секрет полягає у використанні звичайної харчової соди. Коли ви додаєте крихітну дрібку соди до цибулі під час обсмажування, відбувається маленька кулінарна магія: час приготування скорочується втричі.

Як швидко посмажити цибулю

Також завдяки соді змінюється структура цибулі – вона буквально тане, перетворюючись на ніжне пюре, яке ідеально розчиняється в підливах. Це справжній порятунок для батьків, чиї діти зазвичай виловлюють шматочки цибулі з тарілок, адже в готовій страві вона стає практично непомітною.

Як правильно застосувати цей трюк?

Наріжте цибулю звичним способом і відправте на розігріту сковорідку з олією на 3 – 4 хвилини до прозорості. Додайте соду: на одну велику цибулину достатньо кількості завбільшки з сірникову голівку. Якщо готуєте багато (3 – 4 штуки), беріть чверть чайної ложки, радить Przyslij przepis.

Ретельно перемішайте цибулю після додавання соди. Ви побачите, як вона почне інтенсивно виділяти сік і темніти. Якщо маса почне приставати до дна, то влийтe столову ложку води. Враховуйте, що сода забарвлює соус у темний колір, тому для прозорих супів цей метод не підходить.

