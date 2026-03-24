Багато кулінарів стикаються з розчаруванням, коли продукти "намертво" пристають до дна, навіть якщо сковорідка має спеціальне покриття або щедро полита олією. Серед безлічі народних методів боротьби з цією проблемою найпопулярнішим є використання оцту, розповідає портал Electronromania.

Як оцет може захистити від пригорання їжі?

Є популярний трюк: треба розігріти порожню сковороду, налити в центр чайну ложку оцту, швидко розподілити його по дну і зачекати 20 – 30 секунд до повного випаровування. Теоретично, після цього можна додавати олію та продукти, які нібито не будуть прилипати.

На практиці ж оцет – це лише розчин кислоти у воді. Він здатний ефективно розчинити старий жирний наліт, але за кілька секунд не створює жодного захисного шару.

Тому заради експерименту цей метод можна спробувати, однак згодом краще перейти до більш надійних методів.

Як зробити так, щоб нічого не пригорало?

Замість сумнівних хитрощів експерти радять дотримуватися золотого правила: ідеальний розігрів, розповідає Moje Gotowanie. Перевірити готовність поверхні можна за допомогою "ефекту Лейденфроста", тобто капніть на сковорідку трохи води.

Якщо крапля миттєво випарувалася – температура занизька. Якщо ж вона зібралася в пружну кульку, що "бігає" по дну, мов жива – це ідеальний момент, щоб наливати олію та викладати продукти.

