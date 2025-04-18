Важливо знати, що замочувати цукати потрібно в переддень приготування паски, адже процес триває цілу ніч. А для того, щоб все вийшло якнайкраще, 24 Канал пропонує скористатися порадами порталу Shuba.

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Як замочувати цукати на паску

Серед фаворитів досвідчених господинь – цукати, які замочують в алкоголі. Це може бути темний ром, коньяк або горілка. Один з найкращих варіантів – змішати коньяк з апельсиновим соком.

Ідеальне доповнення до паски / Фото Pixabay

Не варто переживати – під час випікання весь алкоголь випарується, після нього залишиться тільки неперевершений аромат.

У вечір перед випіканням складіть цукати в баночку, залийте алкоголем, закрийте кришкою та поставте у холодильник. Якщо все ж переживаєте через алкоголь, то замочіть цукати лише в апельсиновому соку.

Зранку відцідіть цукати через сито, а перед додаванням у тісто дайте їм підсохнути та нагрітися до кімнатної температури. Обваляйте їх у борошні або крохмалі – так вони не осядуть на дно паски.

Якщо ж ви забули замочити цукати, то зробіть це бодай на 10 – 15 хвилин перед приготуванням.

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