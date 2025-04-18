Для того, щоб паска була свіжою якомога довше, краще використовувати не сухі, а свіжі пресовані дріжджі. Які ж секрети працюють вже після випікання – розповідає 24 Канал.

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Як зберігати паску

Якщо ви випікали паску у паперових формочках, то краще залишати випічку в них аж до споживання. Вони захистять випічку від швидкого черствіння.

Ваша паска довго буде свіжою / Фото Freepik

Також після приготування паску можна загорнути у білий папір або чисту серветку. Звісно, лише після того, як вона охолоне.

Стане у пригоді стане целофановий пакет, який закриє доступ до повітря. Окрім того, паску не радять зберігати поруч з іншим хлібом – святкову випічку краще ставити окремо, аби якомога довше насолоджуватися її смаком.

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