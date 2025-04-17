Мʼясна паска стала справжнім хітом соціальних мереж перед Великоднем. І це не дивно, адже вона дарує одразу подвійне задоволення, розповідає 24 Канал.

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Рецепт мʼясної паски

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

основа:

– 300 грамів свинини;

– 300 грамів фаршу з яловичини або курятини;

– 1 цибуля;

– половинка моркви;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– 2 яйця;

– 2 столові ложки панірувальних сухарів;

– сіль та перець до смаку;

начинка (за бажанням):

– 2 – 3 варені яйця;

– 100 грамів твердого сиру;

– пучок зелені;

солона глазур:

– 100 грамів плавленого сиру;

– жовток для змащування;

– насіння або зелень для декору.

Приготування:

Змішайте фарш з двох сортів м’яса, додай натерту на дрібній тертці цибулю, подрібнений часник, яйця, замочений у воді або молоці хліб (або панірувальні сухарі), улюблені спеції й трохи зелені. Гарно перемішайте масу до однорідної консистенції — вона має бути м’якою й запашною. Форму застеліть пергаментом і злегка змістіть маслом, або використайте готову паперову форму, яку теж слід змастити. Половину м’ясної маси виклади на дно форми, зробіть заглиблення посередині для начинки. У центр покладіть варені яйця цілими, можна додати твердий сир або поєднати кілька начинок на свій смак. Накрийте другою частиною фаршу та рівномірно розгладьте верхню частину. Запікайте у розігрітій до 180 – 190 градусів духовці приблизно 45 – 55 хвилин. За 10 хвилин до готовності змастіть верх жовтком — так утвориться апетитна рум’яна скоринка. Коли страва охолоне, намажте верх теплою масою плавленого сиру, щоб утворити солону "глазур". Прикрасьте зеленню, подрібненими горішками, шматочками варених овочів або спеціями — все на власний смак.

Смачного!

Це точно варто знати: при якій температурі треба випікати паску.