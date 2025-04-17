Мʼясна паска стала справжнім хітом соціальних мереж перед Великоднем. І це не дивно, адже вона дарує одразу подвійне задоволення, розповідає 24 Канал.
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Рецепт мʼясної паски
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
основа:
– 300 грамів свинини;
– 300 грамів фаршу з яловичини або курятини;
– 1 цибуля;
– половинка моркви;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– 2 яйця;
– 2 столові ложки панірувальних сухарів;
– сіль та перець до смаку;
начинка (за бажанням):
– 2 – 3 варені яйця;
– 100 грамів твердого сиру;
– пучок зелені;
солона глазур:
– 100 грамів плавленого сиру;
– жовток для змащування;
– насіння або зелень для декору.
Приготування:
- Змішайте фарш з двох сортів м’яса, додай натерту на дрібній тертці цибулю, подрібнений часник, яйця, замочений у воді або молоці хліб (або панірувальні сухарі), улюблені спеції й трохи зелені. Гарно перемішайте масу до однорідної консистенції — вона має бути м’якою й запашною.
- Форму застеліть пергаментом і злегка змістіть маслом, або використайте готову паперову форму, яку теж слід змастити. Половину м’ясної маси виклади на дно форми, зробіть заглиблення посередині для начинки.
- У центр покладіть варені яйця цілими, можна додати твердий сир або поєднати кілька начинок на свій смак. Накрийте другою частиною фаршу та рівномірно розгладьте верхню частину.
- Запікайте у розігрітій до 180 – 190 градусів духовці приблизно 45 – 55 хвилин. За 10 хвилин до готовності змастіть верх жовтком — так утвориться апетитна рум’яна скоринка.
- Коли страва охолоне, намажте верх теплою масою плавленого сиру, щоб утворити солону "глазур".
- Прикрасьте зеленню, подрібненими горішками, шматочками варених овочів або спеціями — все на власний смак.
Смачного!
Це точно варто знати: при якій температурі треба випікати паску.