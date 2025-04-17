Мясной кулич стал настоящим хитом социальных сетей перед Пасхой. И это неудивительно, ведь она дарит сразу двойное удовольствие, рассказывает 24 Канал.

Интересно Паска "падает" или крошится: что вы делали не так и как этого избежать

Рецепт мясной паски

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

основа:

– 300 граммов свинины;

– 300 граммов фарша из говядины или курятины;

– 1 лук;

– половинка моркови;

– 2 – 3 зубчика чеснока;

– 2 яйца;

– 2 столовые ложки панировочных сухарей;

– соль и перец по вкусу;

начинка (по желанию):

– 2 – 3 вареных яйца;

– 100 граммов твердого сыра;

– пучок зелени;

соленая глазурь:

– 100 граммов плавленого сыра;

– желток для смазывания;

– семечки или зелень для декора.

Приготовление:

Смешайте фарш из двух сортов мяса, добавь натертый на мелкой терке лук, измельченный чеснок, яйца, замоченный в воде или молоке хлеб (или панировочные сухари), любимые специи и немного зелени. Хорошо перемешайте массу до однородной консистенции – она должна быть мягкой и душистой. Форму застелите пергаментом и слегка смажьте маслом, или используйте готовую бумажную форму, которую тоже следует смазать. Половину мясной массы выложи на дно формы, сделайте углубление посередине для начинки. В центр положите вареные яйца целыми, можно добавить твердый сыр или совместить несколько начинок на свой вкус. Накройте второй частью фарша и равномерно разгладьте верхнюю часть. Запекайте в разогретой до 180 – 190 градусов духовке примерно 45 – 55 минут. За 10 минут до готовности смажьте верх желтком – так образуется аппетитная румяная корочка. Когда блюдо остынет, намажьте верх теплой массой плавленого сыра, чтобы образовать соленую "глазурь". Украсьте зеленью, измельченными орешками, кусочками вареных овощей или специями – все на собственный вкус.

Приятного аппетита!

Это точно стоит знать: при какой температуре надо выпекать паску.