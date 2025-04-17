Мясной кулич стал настоящим хитом социальных сетей перед Пасхой. И это неудивительно, ведь она дарит сразу двойное удовольствие, рассказывает 24 Канал.
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Рецепт мясной паски
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
основа:
– 300 граммов свинины;
– 300 граммов фарша из говядины или курятины;
– 1 лук;
– половинка моркови;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– 2 яйца;
– 2 столовые ложки панировочных сухарей;
– соль и перец по вкусу;
начинка (по желанию):
– 2 – 3 вареных яйца;
– 100 граммов твердого сыра;
– пучок зелени;
соленая глазурь:
– 100 граммов плавленого сыра;
– желток для смазывания;
– семечки или зелень для декора.
Приготовление:
- Смешайте фарш из двух сортов мяса, добавь натертый на мелкой терке лук, измельченный чеснок, яйца, замоченный в воде или молоке хлеб (или панировочные сухари), любимые специи и немного зелени. Хорошо перемешайте массу до однородной консистенции – она должна быть мягкой и душистой.
- Форму застелите пергаментом и слегка смажьте маслом, или используйте готовую бумажную форму, которую тоже следует смазать. Половину мясной массы выложи на дно формы, сделайте углубление посередине для начинки.
- В центр положите вареные яйца целыми, можно добавить твердый сыр или совместить несколько начинок на свой вкус. Накройте второй частью фарша и равномерно разгладьте верхнюю часть.
- Запекайте в разогретой до 180 – 190 градусов духовке примерно 45 – 55 минут. За 10 минут до готовности смажьте верх желтком – так образуется аппетитная румяная корочка.
- Когда блюдо остынет, намажьте верх теплой массой плавленого сыра, чтобы образовать соленую "глазурь".
- Украсьте зеленью, измельченными орешками, кусочками вареных овощей или специями – все на собственный вкус.
Приятного аппетита!
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