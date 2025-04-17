Дрожжевое тесто требует особого отношения – оно чувствительно к любым изменениям в среде. Согласно народным традициям, во время приготовления пасок в доме должен быть покой: никаких сквозняков, громких разговоров или ссор, рассказывает 24 Канал.

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Тесто необходимо долго и тщательно вымешивать. В древности его ставили в теплое место – например, на подушку, и укрывали полотенцем, чтобы лучше подходило.

Когда лучше всего печь паску

Согласно устоявшейся традиции, паски чаще всего пекут в Чистый четверг – первый день Страстного триденствия. Если же в этот день не успели, выпекать можно в субботу. Пятница же считается абсолютно неприемлемым днем для выпекания пасхальной сдобы.

Тесто получилось забитым или слишком хрупким.

Причина – недостаточно хорошо замешанное или неправильно подобранные ингредиенты. Муку лучше просеять несколько раз, а тесто месить до тех пор, пока оно не станет эластичным и не перестанет липнуть к рукам. Добавить в тесто можно немного алкоголя, например, коньяка – это улучшит текстуру. Не сокращайте время вымешивания, которое указано в рецепте, иначе потом паска будет крошиться.

Тесто не поднялось или осело

Все продукты должны быть комнатной температуры, а само тесто должно "отдыхать" в теплом месте, без перепадов температур. Иначе оно может не подняться или опасть.

Паска подгорела или осталась сырой внутри

Важно заблаговременно разогреть духовку – паску нельзя ставить в холодную печь. При весе теста до 1 килограмма выпекать нужно не менее 30 минут. Если масса больше, следует увеличить время выпекания. Проверить готовность можно деревянной шпажкой: если она выходит сухой – паска готова.

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