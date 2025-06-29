На самом деле способ добавления лука к мясу зависит от того, какой фарш вы используете. Как не наделать элементарных ошибок и получить идеальный результат рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Копилка рецептов".

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Как правильно добавлять лук в фарш

Если ваше мясо прокручено через мясорубку – то же самое нужно повторить и с луком. Овощ пустит много сока, поэтому все вкусовые оттенки ваших котлеток будут очень выразительными.

Лук делает фарш вкусным и сочным / Фото Pixabay

Но когда вы делаете рубленые котлеты, то в этом случае лук лучше нарезать ножом. Каким размером – зависит исключительно от ваших предпочтений. Во время приготовления обязательно накройте сковороду крышкой. Так они пропарятся, и вы избавитесь от неприятного хруста и привкуса сырого лука.

Эти простые подсказки сделают ваши котлеты совершенными и подарят родным особые ощущения.

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