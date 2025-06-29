Если у вас есть сушеные грибы – вы должны непременно приготовить грибную пудру. Это дополнение прекрасно подчеркнет вкус многих гарниров, но лучше всего подойдет с любимой картошечкой, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

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Как сделать грибную пудру

Успешный результат начинается с правильного помола. Сушеные грибы нужно смолоть до состояния легкой, воздушной пудры. Для этого подойдет кофемолка или мощный блендер. Чем мельче помол, тем равномернее пудра ляжет на горячий картофель и быстрее проявит свой аромат под действием тепла и влаги.

Если оставить крупные частицы, они будут неприятно хрустеть и не отдадут вкус полностью. Чтобы достичь настоящей "воздушности", обязательно просейте порошок через самое маленькое сито. То, что не прошло, измельчите еще раз или оставьте для других блюд, например соусы или бульоны.

Наносить пудру лучше всего сразу после приготовления блюда, когда оно горячее и выпускает пар. Именно в этот момент пудра хорошо закрепится на поверхности и раскроет все ароматы.

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