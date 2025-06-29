Якщо у вас є сушені гриби – ви повинні неодмінно приготувати грибну пудру. Цей додаток чудово підкреслить смак багатьох гарнірів, але найкраще смакуватиме з улюбленою картопелькою, розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Як зробити грибну пудру

Успішний результат починається з правильного помелу. Сушені гриби потрібно змолоти до стану легкої, повітряної пудри. Для цього підійде кавомолка або потужний блендер. Чим дрібніше помел, тим рівномірніше пудра ляже на гарячу картоплю та швидше проявить свій аромат під дією тепла й вологи.

Якщо залишити крупні частинки, вони будуть неприємно хрустіти та не віддадуть смак повністю. Щоб досягти справжньої "повітряності", обов’язково просійте порошок через найменше сито. Те, що не пройшло, подрібніть ще раз або залиште для інших страв, як-от соуси чи бульйони.

Наносити пудру найкраще одразу після приготування страви, коли вона гаряча і випускає пару. Саме в цей момент пудра добре закріпиться на поверхні та розкриє всі аромати.

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