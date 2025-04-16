Опытные кулинары отмечают: во время выпекания кулича важно выбрать правильную температуру. Какие именно показатели они рекомендуют – расскажет 24 Канал.

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При какой температуре выпекать кулич

Здесь главное правило звучит так: температуру выпекания кулича нужно регулировать по тому, насколько он подрос. Если тесто хорошо увеличилось в объеме, то выпекать кулич можно при 200 градусах.

Выпекание – секрет идеальной пасхи / Фото Pixabay

Если же тесто хорошо не поднялось, то уменьшаем температуру и выпекаем немного дольше.

Если у вас электрическая духовка, то обычно лучше всего для подстраховки выставлять 180 градусов, а на газовой печи – 200 – 220 градусов.

Пасху весом более 500 граммов нужно выпекать как минимум 1 час, а меньшим пасочкам будет достаточно 30 – 40 минут.

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