Пироги всегда добавляют празднованию неповторимого радостного акцента. Среди этих рецептов точно найдется тот, с которым вы сможете поразить вкус всех родных и гостей, рассказывает 24 Канал.
Не пропустите С ней всегда идеальный результат: готовим пасхальный кулич с Лилией Цвит
"Зеленый мох"
- Время: 1,5 часа
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 450 граммов замороженного шпината;
– 1 стакан сахара (или сахарной пудры);
– 3 яйца;
– 2 стакана пшеничной муки;
– 2 ложки разрыхлителя;
крем:
– 250 граммов сыра маскарпоне (холодного);
– 200 миллилитров сливок 36% или 30% (холодных);
– 4 столовые ложки сахарной пудры;
– 1 чайная ложка ванилина.
Приготовление:
- Замороженный шпинат выложите в сито, дайте ему полностью растаять, затем тщательно отожмите жидкость и перебейте в пюре с помощью блендера.
- Если используете свежий шпинат – тщательно промойте его, поместите в кастрюлю и подогревайте 1 – 2 минуты, постоянно помешивая, пока листья не потеряют объем. Затем также измельчите до состояния пюре.
- Яйца перед началом приготовьте: залейте их теплой водой из-под крана и дайте постоять несколько минут, чтобы они прогрелись. При необходимости воду можно заменить еще раз на теплую.
- Включите духовку и разогрейте ее до 180 градусов.
- В большой миске взбейте яйца с сахаром до рыхлой, светлой массы. Постепенно влейте масло, не прекращая взбивать.
- После этого добавьте шпинатное пюре и аккуратно перемешайте на минимальной скорости миксера до получения однородной массы.
- В отдельной емкости смешайте просеянную муку с разрыхлителем, а затем осторожно введите в жидкую смесь, продолжая взбивать на низкой скорости до образования однородного теста.
- Перелейте тесто в форму диаметром 24 сантиметра, предварительно застелив ее дно пергаментом. Выпекайте примерно 40 – 45 минут – готовность проверяйте деревянной шпажкой: она должна оставаться сухой.
- Достаньте бисквит из духовки и оставьте до полного остывания.
- Для крема взбейте холодные сливки с сыром маскарпоне, добавьте сахарную пудру и ваниль – смесь должна стать воздушной и густой.
- Остывший бисквит разрежьте пополам. Нижнюю часть выложите на тарелку или подставку для торта и покройте кремом.
- Из верхней части ложкой аккуратно выберите мякоть – она пойдет на украшение. Сам "купол" теста использовать не будем.
- Посыпьте крем крошками с коржа, а сверху украсьте фруктами и свежей мятой.
Яблочный пирог
- Время: 2 часа
- Порции: 8 – 10
Ингредиенты:
– 500 граммов муки;
– 2 чайные ложки разрыхлителя;
– 250 граммов масла;
– 130 граммов сахара;
– 4 сырых желтка;
– 100 граммов сметаны;
– 2 столовые ложки манки;
для начинки:
– 2 килограмма яблок;
– 100 – 150 граммов сахара;
– 1 столовая ложка манки;
для белковой массы:
– 4 сырых яичных белка;
– 80 граммов сахара;
– 40 граммов крахмала.
Приготовление:
- Начните с подготовки формы для выпекания: застелите ее пергаментом или слегка смажьте маслом.
- Муку обязательно просейте, чтобы тесто получилось нежным, и смешайте с разрыхлителем.
- Холодное сливочное масло натрите на крупной терке и смешайте с мукой до крошкообразной консистенции. Затем добавьте желтки, сметану и сахар, замесите мягкое, эластичное тесто. Отложите третью часть теста в морозильную камеру – она пригодится для верхнего слоя.
- Остальную часть раскатайте прямоугольником, выложите на пергамент и вместе с ним перенесите в жароупорную посуду.
- Поверх теста равномерно рассыпьте немного манки – она впитает лишнюю влагу из начинки.
- Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, натрите на крупной терке. Посыпьте сахаром и оставьте на несколько минут, чтобы они пустили сок. Затем хорошо отожмите и добавьте еще немного манки, тщательно перемешайте.
- Белки взбейте миксером до образования мягкой пены, добавьте сахар и крахмал, продолжайте взбивать до плотной, глянцевой массы.
- На подготовленное тесто выложите яблочную начинку, сверху ровным слоем – взбитые белки.
- Теперь достаньте охлажденное тесто из морозилки и натрите его на терке поверх белков.
- Выпекайте пирог в предварительно нагретой до 180 градусов духовке в течение 50 – 60 минут до золотистой корочки.
- После выпекания накройте полотенцем и дайте пирогу полностью остыть.
- Перед подачей посыпьте сахарной пудрой и нарежьте порционно.
Медовик
- Время: 1,5 часа
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 3 яйца;
– 2,5 стакана сахара;
– 0,5 стакана жидкого меда;
– 1 чайная ложка соды;
– 1,5 стакана муки;
– 0,5 литра сметаны;
– 1 стакан орехов;
– 300 граммов чернослива + для украшения;
– 50 граммов черного шоколада;
– 2 чайные ложки желатина;
– 70 миллилитров воды;
– 200 миллилитров воды;
– 60 граммов какао.
Приготовление:
- Взбейте 3 яйца с половиной стакана сахара до пышной массы. Добавьте к смеси полстакана теплого жидкого меда и чайную ложку соды. Снова тщательно взбейте. Постепенно всыпьте полтора стакана муки, замешивая мягкое, тягучее тесто.
- Из этого количества выпеките три отдельных коржа при температуре. Дайте им остыть.
- В большой миске взбейте пол-литра сметаны со стаканом сахара до легкой, нежной консистенции.
- Запаренный чернослив и один стакан грецких орехов измельчите с помощью мясорубки или блендера. Добавьте их к сметанному крему и хорошо перемешайте.
- Отдельно подготовьте декоративные "конфеты": 10 черносливин наполните орехами, полейте растопленным черным шоколадом и поставьте в холодильник для застывания.
- На первый корж щедро нанесите крем, утопите в нем начиненный чернослив, при необходимости разровняйте. Накройте вторым коржом, снова смажьте кремом и присыпьте тертым черным шоколадом. Завершите третьим коржом и поставьте торт охлаждаться в холодильник.
- Желатин замочите в 70 миллилитров холодной воды. Тем временем смешайте 200 миллилитров молока, 180 граммов сахара и 60 граммов какао, проварите все вместе на слабом огне около 10 минут. Влейте предварительно растворенный желатин и хорошо перемешайте.
- Полученной теплой помадкой залейте остывший торт сверху. Дайте глазури застыть в холоде.
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