Пироги всегда добавляют празднованию неповторимого радостного акцента. Среди этих рецептов точно найдется тот, с которым вы сможете поразить вкус всех родных и гостей, рассказывает 24 Канал.

Не пропустите С ней всегда идеальный результат: готовим пасхальный кулич с Лилией Цвит

"Зеленый мох"

Время : 1,5 часа

: 1,5 часа Порций: 4

Ингредиенты:

– 450 граммов замороженного шпината;

– 1 стакан сахара (или сахарной пудры);

– 3 яйца;

– 2 стакана пшеничной муки;

– 2 ложки разрыхлителя;

крем:

– 250 граммов сыра маскарпоне (холодного);

– 200 миллилитров сливок 36% или 30% (холодных);

– 4 столовые ложки сахарной пудры;

– 1 чайная ложка ванилина.

Приготовление:

Замороженный шпинат выложите в сито, дайте ему полностью растаять, затем тщательно отожмите жидкость и перебейте в пюре с помощью блендера. Если используете свежий шпинат – тщательно промойте его, поместите в кастрюлю и подогревайте 1 – 2 минуты, постоянно помешивая, пока листья не потеряют объем. Затем также измельчите до состояния пюре. Яйца перед началом приготовьте: залейте их теплой водой из-под крана и дайте постоять несколько минут, чтобы они прогрелись. При необходимости воду можно заменить еще раз на теплую. Включите духовку и разогрейте ее до 180 градусов. В большой миске взбейте яйца с сахаром до рыхлой, светлой массы. Постепенно влейте масло, не прекращая взбивать. После этого добавьте шпинатное пюре и аккуратно перемешайте на минимальной скорости миксера до получения однородной массы. В отдельной емкости смешайте просеянную муку с разрыхлителем, а затем осторожно введите в жидкую смесь, продолжая взбивать на низкой скорости до образования однородного теста. Перелейте тесто в форму диаметром 24 сантиметра, предварительно застелив ее дно пергаментом. Выпекайте примерно 40 – 45 минут – готовность проверяйте деревянной шпажкой: она должна оставаться сухой. Достаньте бисквит из духовки и оставьте до полного остывания. Для крема взбейте холодные сливки с сыром маскарпоне, добавьте сахарную пудру и ваниль – смесь должна стать воздушной и густой. Остывший бисквит разрежьте пополам. Нижнюю часть выложите на тарелку или подставку для торта и покройте кремом. Из верхней части ложкой аккуратно выберите мякоть – она пойдет на украшение. Сам "купол" теста использовать не будем. Посыпьте крем крошками с коржа, а сверху украсьте фруктами и свежей мятой.

Яблочный пирог

Время : 2 часа

: 2 часа Порции: 8 – 10

Ингредиенты:

– 500 граммов муки;

– 2 чайные ложки разрыхлителя;

– 250 граммов масла;

– 130 граммов сахара;

– 4 сырых желтка;

– 100 граммов сметаны;

– 2 столовые ложки манки;

для начинки:

– 2 килограмма яблок;

– 100 – 150 граммов сахара;

– 1 столовая ложка манки;

для белковой массы:

– 4 сырых яичных белка;

– 80 граммов сахара;

– 40 граммов крахмала.

Приготовление:

Начните с подготовки формы для выпекания: застелите ее пергаментом или слегка смажьте маслом. Муку обязательно просейте, чтобы тесто получилось нежным, и смешайте с разрыхлителем. Холодное сливочное масло натрите на крупной терке и смешайте с мукой до крошкообразной консистенции. Затем добавьте желтки, сметану и сахар, замесите мягкое, эластичное тесто. Отложите третью часть теста в морозильную камеру – она пригодится для верхнего слоя. Остальную часть раскатайте прямоугольником, выложите на пергамент и вместе с ним перенесите в жароупорную посуду. Поверх теста равномерно рассыпьте немного манки – она впитает лишнюю влагу из начинки. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, натрите на крупной терке. Посыпьте сахаром и оставьте на несколько минут, чтобы они пустили сок. Затем хорошо отожмите и добавьте еще немного манки, тщательно перемешайте. Белки взбейте миксером до образования мягкой пены, добавьте сахар и крахмал, продолжайте взбивать до плотной, глянцевой массы. На подготовленное тесто выложите яблочную начинку, сверху ровным слоем – взбитые белки. Теперь достаньте охлажденное тесто из морозилки и натрите его на терке поверх белков. Выпекайте пирог в предварительно нагретой до 180 градусов духовке в течение 50 – 60 минут до золотистой корочки. После выпекания накройте полотенцем и дайте пирогу полностью остыть. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой и нарежьте порционно.

Медовик

Время : 1,5 часа

: 1,5 часа Порций: 8

Ингредиенты:

– 3 яйца;

– 2,5 стакана сахара;

– 0,5 стакана жидкого меда;

– 1 чайная ложка соды;

– 1,5 стакана муки;

– 0,5 литра сметаны;

– 1 стакан орехов;

– 300 граммов чернослива + для украшения;

– 50 граммов черного шоколада;

– 2 чайные ложки желатина;

– 70 миллилитров воды;

– 200 миллилитров воды;

– 60 граммов какао.

Приготовление:

Взбейте 3 яйца с половиной стакана сахара до пышной массы. Добавьте к смеси полстакана теплого жидкого меда и чайную ложку соды. Снова тщательно взбейте. Постепенно всыпьте полтора стакана муки, замешивая мягкое, тягучее тесто. Из этого количества выпеките три отдельных коржа при температуре. Дайте им остыть. В большой миске взбейте пол-литра сметаны со стаканом сахара до легкой, нежной консистенции. Запаренный чернослив и один стакан грецких орехов измельчите с помощью мясорубки или блендера. Добавьте их к сметанному крему и хорошо перемешайте. Отдельно подготовьте декоративные "конфеты": 10 черносливин наполните орехами, полейте растопленным черным шоколадом и поставьте в холодильник для застывания. На первый корж щедро нанесите крем, утопите в нем начиненный чернослив, при необходимости разровняйте. Накройте вторым коржом, снова смажьте кремом и присыпьте тертым черным шоколадом. Завершите третьим коржом и поставьте торт охлаждаться в холодильник. Желатин замочите в 70 миллилитров холодной воды. Тем временем смешайте 200 миллилитров молока, 180 граммов сахара и 60 граммов какао, проварите все вместе на слабом огне около 10 минут. Влейте предварительно растворенный желатин и хорошо перемешайте. Полученной теплой помадкой залейте остывший торт сверху. Дайте глазури застыть в холоде.

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