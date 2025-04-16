Пляцки завжди додають святкуванню неповторного радісного акценту. Серед цих рецептів точно знайдеться той, з яким ви зможете вразити смак усіх рідних та гостей, розповідає 24 Канал.

Не пропустіть З нею завжди ідеальний результат: готуємо великодню паску з Лілією Цвіт

"Зелений мох"

Час : 1,5 години

: 1,5 години Порцій: 4

Інгредієнти:

– 450 грамів замороженого шпинату;

– 1 склянка цукру (або цукрової пудри);

– 3 яйця;

– 2 склянки пшеничного борошна;

– 2 ложки розпушувача;

крем:

– 250 грамів сиру маскарпоне (холодного);

– 200 мілілітрів вершків 36% або 30% (холодних);

– 4 столові ложки цукрової пудри;

– 1 чайна ложка ваніліну.

Приготування:

Заморожений шпинат викладіть у сито, дайте йому повністю розтанути, потім ретельно відтисніть рідину і перебийте у пюре за допомогою блендера. Якщо використовуєте свіжий шпинат — ретельно промийте його, помістіть у каструлю та підігрівайте 1 – 2 хвилини, постійно помішуючи, поки листя не втратить об’єм. Потім також подрібніть до стану пюре. Яйця перед початком приготуйте: залийте їх теплою водою з-під крана й дайте постояти кілька хвилин, щоб вони прогрілися. За потреби воду можна замінити ще раз на теплу. Увімкніть духовку та розігрійте її до 180 градусів. У великій мисці збийте яйця з цукром до пухкої, світлої маси. Поступово влийте олію, не припиняючи збивати. Після цього додайте шпинатне пюре та акуратно перемішайте на мінімальній швидкості міксера до отримання однорідної маси. В окремій ємності змішайте просіяне борошно з розпушувачем, а потім обережно введіть у рідку суміш, продовжуючи збивати на низькій швидкості до утворення однорідного тіста. Перелийте тісто у форму діаметром 24 сантиметри, попередньо застеливши її дно пергаментом. Випікайте приблизно 40 – 45 хвилин — готовність перевіряйте дерев’яною шпажкою: вона має залишатися сухою. Дістаньте бісквіт із духовки й залиште до повного охолодження. Для крему збийте холодні вершки з сиром маскарпоне, додайте цукрову пудру та ваніль — суміш має стати повітряною та густою. Остиглий бісквіт розріжте навпіл. Нижню частину викладіть на тарілку або підставку для торта й покрийте кремом. Із верхньої частини ложкою акуратно виберіть м’якоть — вона піде на оздоблення. Сам "купол" тіста не використовуватимемо. Посипте крем крихтами з коржа, а зверху прикрасьте фруктами та свіжою м’ятою.

Яблучний пляцок

Час : 2 години

: 2 години Порції: 8 – 10

Інгредієнти:

– 500 грамів борошна;

– 2 чайні ложки розпушувача;

– 250 грамів масла;

– 130 грамів цукру;

– 4 сирих жовтки;

– 100 грамів сметани;

– 2 столові ложки манки;

для начинки:

– 2 кілограми яблук;

– 100 – 150 грамів цукру;

– 1 столова ложка манки;

для білкової маси:

– 4 сирих яєчних білки;

– 80 грамів цукру;

– 40 грамів крохмалю.

Приготування:

Почніть із підготовки форми для випікання: застеліть її пергаментом або злегка змастіть маслом. Борошно обов’язково просійте, щоб тісто вийшло ніжним, і змішайте з розпушувачем. Холодне вершкове масло натріть на великій тертці й змішайте з борошном до крихтоподібної консистенції. Потім додайте жовтки, сметану та цукор, замісіть м’яке, еластичне тісто. Відкладіть третю частину тіста в морозильну камеру — вона стане в пригоді для верхнього шару. Іншу частину розкачайте прямокутником, викладіть на пергамент і разом із ним перенесіть у жаротривкий посуд. Поверх тіста рівномірно розсипте трохи манки — вона вбере зайву вологу з начинки. Яблука очистіть від шкірки та серцевини, натріть на грубій тертці. Посипте цукром і залиште на декілька хвилин, аби вони пустили сік. Потім добре відіжміть і додайте ще трохи манки, ретельно перемішайте. Білки збийте міксером до утворення м’якої піни, додайте цукор і крохмаль, продовжуйте збивати до щільної, глянцевої маси. На підготовлене тісто викладіть яблучну начинку, зверху рівним шаром — збиті білки. Тепер дістаньте охолоджене тісто з морозилки та натріть його на тертці поверх білків. Випікайте пиріг у попередньо нагрітій до 180 градусів духовці протягом 50 – 60 хвилин до золотистої скоринки. Після випікання накрийте рушником і дайте пляцку повністю охолонути. Перед подачею притрусіть цукровою пудрою та наріжте порційно.

Медівник

Час : 1,5 години

: 1,5 години Порцій: 8

Інгредієнти:

– 3 яйця;

– 2,5 склянки цукру;

– 0,5 склянки рідкого меду;

– 1 чайна ложка соди;

– 1,5 склянки борошна;

– 0,5 літра сметани;

– 1 склянка горіхів;

– 300 грамів чорносливу + для прикраси;

– 50 грамів чорного шоколаду;

– 2 чайні ложки желатину;

– 70 мілілітрів води;

– 200 мілілітрів води;

– 60 грамів какао.

Приготування:

Збийте 3 яйця з половиною склянки цукру до пишної маси. Додайте до суміші пів склянки теплого рідкого меду та чайну ложку соди. Знову ретельно збийте. Поступово всипте півтори склянки борошна, замішуючи м’яке, тягуче тісто. З цієї кількості випечіть три окремі коржі при температурі. Дайте їм охолонути. У великій мисці збийте півлітра сметани зі склянкою цукру до легкої, ніжної консистенції. Запарений чорнослив і один стакан волоських горіхів подрібніть за допомогою м’ясорубки або блендера. Додайте їх до сметанного крему й добре перемішайте. Окремо підготуйте декоративні "цукерки": 10 чорносливин наповніть горіхами, полийте розтопленим чорним шоколадом і поставте в холодильник для застигання. На перший корж щедро нанесіть крем, втопіть у ньому начинений чорнослив, за потреби розрівняйте. Накрийте другим коржем, знову змастіть кремом і присипте тертим чорним шоколадом. Завершіть третім коржем і поставте торт охолоджуватися в холодильник. Желатин замочіть у 70 мілілітрів холодної води. Тим часом змішайте 200 мілілітрів молока, 180 грамів цукру та 60 грамів какао, проваріть усе разом на слабкому вогні близько 10 хвилин. Влийте попередньо розчинений желатин і добре перемішайте. Отриманою теплою помадкою залийте остиглий торт зверху. Дайте глазурі застигнути в холоді.

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