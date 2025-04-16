Пляцки завжди додають святкуванню неповторного радісного акценту. Серед цих рецептів точно знайдеться той, з яким ви зможете вразити смак усіх рідних та гостей, розповідає 24 Канал.
Не пропустіть З нею завжди ідеальний результат: готуємо великодню паску з Лілією Цвіт
"Зелений мох"
- Час: 1,5 години
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 450 грамів замороженого шпинату;
– 1 склянка цукру (або цукрової пудри);
– 3 яйця;
– 2 склянки пшеничного борошна;
– 2 ложки розпушувача;
крем:
– 250 грамів сиру маскарпоне (холодного);
– 200 мілілітрів вершків 36% або 30% (холодних);
– 4 столові ложки цукрової пудри;
– 1 чайна ложка ваніліну.
Приготування:
- Заморожений шпинат викладіть у сито, дайте йому повністю розтанути, потім ретельно відтисніть рідину і перебийте у пюре за допомогою блендера.
- Якщо використовуєте свіжий шпинат — ретельно промийте його, помістіть у каструлю та підігрівайте 1 – 2 хвилини, постійно помішуючи, поки листя не втратить об’єм. Потім також подрібніть до стану пюре.
- Яйця перед початком приготуйте: залийте їх теплою водою з-під крана й дайте постояти кілька хвилин, щоб вони прогрілися. За потреби воду можна замінити ще раз на теплу.
- Увімкніть духовку та розігрійте її до 180 градусів.
- У великій мисці збийте яйця з цукром до пухкої, світлої маси. Поступово влийте олію, не припиняючи збивати.
- Після цього додайте шпинатне пюре та акуратно перемішайте на мінімальній швидкості міксера до отримання однорідної маси.
- В окремій ємності змішайте просіяне борошно з розпушувачем, а потім обережно введіть у рідку суміш, продовжуючи збивати на низькій швидкості до утворення однорідного тіста.
- Перелийте тісто у форму діаметром 24 сантиметри, попередньо застеливши її дно пергаментом. Випікайте приблизно 40 – 45 хвилин — готовність перевіряйте дерев’яною шпажкою: вона має залишатися сухою.
- Дістаньте бісквіт із духовки й залиште до повного охолодження.
- Для крему збийте холодні вершки з сиром маскарпоне, додайте цукрову пудру та ваніль — суміш має стати повітряною та густою.
- Остиглий бісквіт розріжте навпіл. Нижню частину викладіть на тарілку або підставку для торта й покрийте кремом.
- Із верхньої частини ложкою акуратно виберіть м’якоть — вона піде на оздоблення. Сам "купол" тіста не використовуватимемо.
- Посипте крем крихтами з коржа, а зверху прикрасьте фруктами та свіжою м’ятою.
Яблучний пляцок
- Час: 2 години
- Порції: 8 – 10
Інгредієнти:
– 500 грамів борошна;
– 2 чайні ложки розпушувача;
– 250 грамів масла;
– 130 грамів цукру;
– 4 сирих жовтки;
– 100 грамів сметани;
– 2 столові ложки манки;
для начинки:
– 2 кілограми яблук;
– 100 – 150 грамів цукру;
– 1 столова ложка манки;
для білкової маси:
– 4 сирих яєчних білки;
– 80 грамів цукру;
– 40 грамів крохмалю.
Приготування:
- Почніть із підготовки форми для випікання: застеліть її пергаментом або злегка змастіть маслом.
- Борошно обов’язково просійте, щоб тісто вийшло ніжним, і змішайте з розпушувачем.
- Холодне вершкове масло натріть на великій тертці й змішайте з борошном до крихтоподібної консистенції. Потім додайте жовтки, сметану та цукор, замісіть м’яке, еластичне тісто. Відкладіть третю частину тіста в морозильну камеру — вона стане в пригоді для верхнього шару.
- Іншу частину розкачайте прямокутником, викладіть на пергамент і разом із ним перенесіть у жаротривкий посуд.
- Поверх тіста рівномірно розсипте трохи манки — вона вбере зайву вологу з начинки.
- Яблука очистіть від шкірки та серцевини, натріть на грубій тертці. Посипте цукром і залиште на декілька хвилин, аби вони пустили сік. Потім добре відіжміть і додайте ще трохи манки, ретельно перемішайте.
- Білки збийте міксером до утворення м’якої піни, додайте цукор і крохмаль, продовжуйте збивати до щільної, глянцевої маси.
- На підготовлене тісто викладіть яблучну начинку, зверху рівним шаром — збиті білки.
- Тепер дістаньте охолоджене тісто з морозилки та натріть його на тертці поверх білків.
- Випікайте пиріг у попередньо нагрітій до 180 градусів духовці протягом 50 – 60 хвилин до золотистої скоринки.
- Після випікання накрийте рушником і дайте пляцку повністю охолонути.
- Перед подачею притрусіть цукровою пудрою та наріжте порційно.
Медівник
- Час: 1,5 години
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 3 яйця;
– 2,5 склянки цукру;
– 0,5 склянки рідкого меду;
– 1 чайна ложка соди;
– 1,5 склянки борошна;
– 0,5 літра сметани;
– 1 склянка горіхів;
– 300 грамів чорносливу + для прикраси;
– 50 грамів чорного шоколаду;
– 2 чайні ложки желатину;
– 70 мілілітрів води;
– 200 мілілітрів води;
– 60 грамів какао.
Приготування:
- Збийте 3 яйця з половиною склянки цукру до пишної маси. Додайте до суміші пів склянки теплого рідкого меду та чайну ложку соди. Знову ретельно збийте. Поступово всипте півтори склянки борошна, замішуючи м’яке, тягуче тісто.
- З цієї кількості випечіть три окремі коржі при температурі. Дайте їм охолонути.
- У великій мисці збийте півлітра сметани зі склянкою цукру до легкої, ніжної консистенції.
- Запарений чорнослив і один стакан волоських горіхів подрібніть за допомогою м’ясорубки або блендера. Додайте їх до сметанного крему й добре перемішайте.
- Окремо підготуйте декоративні "цукерки": 10 чорносливин наповніть горіхами, полийте розтопленим чорним шоколадом і поставте в холодильник для застигання.
- На перший корж щедро нанесіть крем, втопіть у ньому начинений чорнослив, за потреби розрівняйте. Накрийте другим коржем, знову змастіть кремом і присипте тертим чорним шоколадом. Завершіть третім коржем і поставте торт охолоджуватися в холодильник.
- Желатин замочіть у 70 мілілітрів холодної води. Тим часом змішайте 200 мілілітрів молока, 180 грамів цукру та 60 грамів какао, проваріть усе разом на слабкому вогні близько 10 хвилин. Влийте попередньо розчинений желатин і добре перемішайте.
- Отриманою теплою помадкою залийте остиглий торт зверху. Дайте глазурі застигнути в холоді.
Смакує як десерт: рецепт ароматної паски з цукатами.