Випікання паски – це традиція, яка передається із покоління в покоління. А щоб все точно пішло за планом, 24 Канал пропонує скористатися рецептом улюбленої Лілії Цвіт.

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Рецепт паски від Лілії Цвіт

Час : 4 години

: 4 години Порцій: 6

Інгредієнти:

опара:

– 500 мілілітрів молока;

– 100 грамів свіжих дріжджів (чи 30 грамів сухих);

– 3 столові ложки цукру (від загальної кількості);

– 8 столових ложок борошна (від загальної кількості);

тісто:

– 10 жовтків;

– 100 грамів домашньої сметани;

– 50 грамів смальцю;

– 150 грамів вершкового масла 82%;

– 50 мілілітрів нерафінованої соняшникової олії;

– половина чайної ложки солі;

– 300 грамів цукру;

– 16 грамів ванільного цукру;

– 1450 грамів просіяного борошна;

– половина чайної ложки куркуми;

– цедра одного лимона;

– 1 столова ложка горілки;

– 400 грамів сухофруктів.

Приготування:

У велику миску наливаємо молоко кімнатної температури, додаємо дріжджі та цукор. Добре перемішуємо, після чого всипаємо близько 8 столових ложок борошна й ще раз розмішуємо до однорідності. Накриваємо миску харчовою плівкою та залишаємо в теплому місці на пів години для утворення опари. Тим часом у окремій ємності з'єднуємо м’яке масло, розтоплений смалець, сметану, жовтки, ванільний цукор, сіль та цукор. Збиваємо суміш міксером до повного розчинення цукру. Готову жовткову масу вливаємо в підняту опару та частинами вводимо борошно (у три підходи), постійно вимішуючи тісто. Поверхню столу змащуємо рослинною олією й перекладаємо тісто. Вимішуємо його 15 хвилин, при необхідності додаючи трішки олії для кращої еластичності. Після цього повертаємо тісто у миску, накриваємо плівкою та залишаємо в теплому місці на 1,5 – 2 години, щоб воно добре підросло. Далі змащуємо руки олією, обминаємо тісто, додаємо подрібнені запарені сухофрукти, посипані борошном, цедру лимона і трохи горілки. Замішуємо до однорідного стану, накриваємо миску й залишаємо тісто підходити ще раз приблизно на годину. Змащуємо поверхню тіста олією. Після другого підходу ще раз обминаємо. Форму для випічки змащуємо або вистилаємо пергаментом. Заповнюємо її тістом на третину висоти. За бажанням можна оздобити верхівку паски фігурками з тіста. Коли тісто у формах збільшиться утричі, змащуємо верх жовтком. Випікаємо в духовці, попередньо розігрітій до 160 градусів. Маленькі паски випікаємо до 30 хвилин, великі — близько години.

Смачного!

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