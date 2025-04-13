З цим тортом ви відчуєте, що справжня насолода від десерту не має абсолютно жодних меж. Бісквіт зі смаком какао, заварна маса та легка піна – це поєднання, яке відкриває нові грані смакової досконалості, розповідає 24 Канал з посиланням на Pysznosci.
До теми Ніжність, яка підкорить всіх: готуємо легендарний польський торт
Рецепт карамельно-кавового торта
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
бісквіт:
– 6 яєць;
– 1 стакан цукру;
– 1 склянка борошна;
– 3/4 чайної ложки розпушувача;
– 3 чайні ложки какао;
пудингова маса:
– 2 карамельні пудинги з арахісовим маслом;
– 750 мілілітрів молока;
– 7 грамів ванільного цукру;
– 200 грамів вершкового масла;
кавова піна:
– 1/3 склянки гарячої води;
– 2 столові ложки розчинної кави;
– 2 столові ложки желатину;
– половина склянки цукрової пудри;
– 500 мілілітрів вершків 36%;
додатково:
– чорний шоколад для посипання.
Приготування:
- Відділяємо білки від жовтків і збиваємо їх із цукром до щільної піни. Поступово вводимо жовтки, потім додаємо просіяне борошно, какао та розпушувач.
- Готову масу виливаємо у форму розміром приблизно 28 на 18 сантиметрів, дно застеляємо пергаментом. Випікаємо в духовці, розігрітій до 175 градусів, протягом 35 хвилин. Даємо бісквіту повністю охолонути.
- Заварний пудинг розводимо в 250 мл молока. Решту молока доводимо до кипіння разом із ванільним цукром, додаємо пудинг і варимо до загустіння. Потім охолоджуємо.
- У миску висипаємо розчинну каву та желатин, заливаємо гарячою водою і добре перемішуємо. Відставляємо остигати.
- Тим часом збиваємо вершкове масло до пухкої консистенції, після чого поступово додаємо охолоджений пудинг. Отриманим кремом покриваємо бісквіт.
- Окремо збиваємо вершки з цукром, вливаємо охолоджену кавову суміш із желатином і ще раз перемішуємо до однорідності. Цю масу рівномірно наносимо на шар крему.
- Зверху посипаємо тертим чорним шоколадом і ставимо торт у холодильник на кілька годин, бажано на ніч.
Смачного!
Залишилось зовсім трішки: зберігаємо рецепт легкої домашньої ковбаси на Великдень.