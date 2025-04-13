С этим тортом вы почувствуете, что настоящее наслаждение от десерта не имеет абсолютно никаких границ. Бисквит со вкусом какао, заварная масса и легкая пена – это сочетание, которое открывает новые грани вкусового совершенства, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Pysznosci.
К теме Нежность, которая покорит всех: готовим легендарный польский торт который покорит всех: готовим легендарный польский торт
Рецепт карамельно-кофейного торта
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
бисквит:
– 6 яиц;
– 1 стакан сахара;
– 1 стакан муки;
– 3/4 чайной ложки разрыхлителя;
– 3 чайные ложки какао;
пудинговая масса:
– 2 карамельных пудинга с арахисовым маслом;
– 750 миллилитров молока;
– 7 граммов ванильного сахара;
– 200 граммов сливочного масла;
кофейная пена:
– 1/3 стакана горячей воды;
– 2 столовые ложки растворимого кофе;
– 2 столовые ложки желатина;
– половина стакана сахарной пудры;
– 500 миллилитров сливок 36%;
дополнительно:
– черный шоколад для посыпки.
Приготовление:
- Отделяем белки от желтков и взбиваем их с сахаром до плотной пены. Постепенно вводим желтки, затем добавляем просеянную муку, какао и разрыхлитель.
- Готовую массу выливаем в форму размером примерно 28 на 18 сантиметров, дно застилаем пергаментом. Выпекаем в духовке, разогретой до 175 градусов, в течение 35 минут. Даем бисквиту полностью остыть.
- Заварной пудинг разводим в 250 мл молока. Остальное молоко доводим до кипения вместе с ванильным сахаром, добавляем пудинг и варим до загустения. Затем охлаждаем.
- В миску высыпаем растворимый кофе и желатин, заливаем горячей водой и хорошо перемешиваем. Отставляем остывать.
- Тем временем взбиваем сливочное масло до рыхлой консистенции, после чего постепенно добавляем охлажденный пудинг. Полученным кремом покрываем бисквит.
- Отдельно взбиваем сливки с сахаром, вливаем охлажденную кофейную смесь с желатином и еще раз перемешиваем до однородности. Эту массу равномерно наносим на слой крема.
- Сверху посыпаем тертым черным шоколадом и ставим торт в холодильник на несколько часов, желательно на ночь.
Приятного аппетита!
Осталось совсем немного: сохраняем рецепт легкой домашней колбасы на Пасху.