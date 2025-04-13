С этим тортом вы почувствуете, что настоящее наслаждение от десерта не имеет абсолютно никаких границ. Бисквит со вкусом какао, заварная масса и легкая пена – это сочетание, которое открывает новые грани вкусового совершенства, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Pysznosci.

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Рецепт карамельно-кофейного торта

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 8

Ингредиенты:

бисквит:

– 6 яиц;

– 1 стакан сахара;

– 1 стакан муки;

– 3/4 чайной ложки разрыхлителя;

– 3 чайные ложки какао;

пудинговая масса:

– 2 карамельных пудинга с арахисовым маслом;

– 750 миллилитров молока;

– 7 граммов ванильного сахара;

– 200 граммов сливочного масла;

кофейная пена:

– 1/3 стакана горячей воды;

– 2 столовые ложки растворимого кофе;

– 2 столовые ложки желатина;

– половина стакана сахарной пудры;

– 500 миллилитров сливок 36%;

дополнительно:

– черный шоколад для посыпки.

Приготовление:

Отделяем белки от желтков и взбиваем их с сахаром до плотной пены. Постепенно вводим желтки, затем добавляем просеянную муку, какао и разрыхлитель. Готовую массу выливаем в форму размером примерно 28 на 18 сантиметров, дно застилаем пергаментом. Выпекаем в духовке, разогретой до 175 градусов, в течение 35 минут. Даем бисквиту полностью остыть. Заварной пудинг разводим в 250 мл молока. Остальное молоко доводим до кипения вместе с ванильным сахаром, добавляем пудинг и варим до загустения. Затем охлаждаем. В миску высыпаем растворимый кофе и желатин, заливаем горячей водой и хорошо перемешиваем. Отставляем остывать. Тем временем взбиваем сливочное масло до рыхлой консистенции, после чего постепенно добавляем охлажденный пудинг. Полученным кремом покрываем бисквит. Отдельно взбиваем сливки с сахаром, вливаем охлажденную кофейную смесь с желатином и еще раз перемешиваем до однородности. Эту массу равномерно наносим на слой крема. Сверху посыпаем тертым черным шоколадом и ставим торт в холодильник на несколько часов, желательно на ночь.

Приятного аппетита!

Осталось совсем немного: сохраняем рецепт легкой домашней колбасы на Пасху.