Бытует мнение, что над домашней колбасой нужно тяжело поработать, но это совсем не так. А когда наступят праздники, то сделать несколько колец к пасхальной корзине просто необходимо, информирует 24 Канал со ссылкой на портал "Файни рецепты".

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Рецепт домашней колбасы

Время : 1 час 35 минут

: 1 час 35 минут Порций: 2 кольца

Ингредиенты:

– 700 граммов свинины;

– 2 зубчика чеснока;

– 0,5 чайной ложки молотого мускатного ореха;

– 0,5 чайной ложки молотого черного перца

– черный перец и соль по вкусу;

– очищенная натуральная кишка;

– щепотка сахара.

Приготовление:

Мясо нарежьте мелкими кусочками или пропустите через мясорубку. В отдельной миске соедините все подготовленные специи и мелко порубленный чеснок, тщательно перемешайте до однородности. Полученную смесь высыпьте к перемолотому мясу и хорошо вымесите руками. Для наполнения кишок фаршем воспользуйтесь специальной насадкой для мясорубки или сделайте это вручную. Следите, чтобы в кишку не попал воздух; в случае его появления осторожно проколите этот участок тонкой иглой. С обоих концов крепко завяжите нитками. Многие кулинары советуют подвешивать сырую колбасу в кухонном помещении на несколько часов. После этого поместите колбасу в холодильник на двадцать четыре часа. Затем отварите ее на паровой бане в течение 45 минут. Выложите домашнюю колбасу в форму, предварительно застеленную пергаментной бумагой, и запекайте в разогретой до 200 градусов духовке в течение 15 минут до появления аппетитной румяной корочки.

Приятного аппетита!

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