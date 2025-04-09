Бытует мнение, что над домашней колбасой нужно тяжело поработать, но это совсем не так. А когда наступят праздники, то сделать несколько колец к пасхальной корзине просто необходимо, информирует 24 Канал со ссылкой на портал "Файни рецепты".
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Рецепт домашней колбасы
- Время: 1 час 35 минут
- Порций: 2 кольца
Ингредиенты:
– 700 граммов свинины;
– 2 зубчика чеснока;
– 0,5 чайной ложки молотого мускатного ореха;
– 0,5 чайной ложки молотого черного перца
– черный перец и соль по вкусу;
– очищенная натуральная кишка;
– щепотка сахара.
Приготовление:
- Мясо нарежьте мелкими кусочками или пропустите через мясорубку.
- В отдельной миске соедините все подготовленные специи и мелко порубленный чеснок, тщательно перемешайте до однородности.
- Полученную смесь высыпьте к перемолотому мясу и хорошо вымесите руками.
- Для наполнения кишок фаршем воспользуйтесь специальной насадкой для мясорубки или сделайте это вручную.
- Следите, чтобы в кишку не попал воздух; в случае его появления осторожно проколите этот участок тонкой иглой.
- С обоих концов крепко завяжите нитками. Многие кулинары советуют подвешивать сырую колбасу в кухонном помещении на несколько часов.
- После этого поместите колбасу в холодильник на двадцать четыре часа. Затем отварите ее на паровой бане в течение 45 минут.
- Выложите домашнюю колбасу в форму, предварительно застеленную пергаментной бумагой, и запекайте в разогретой до 200 градусов духовке в течение 15 минут до появления аппетитной румяной корочки.
Приятного аппетита!
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