Бытует мнение, что над домашней колбасой нужно тяжело поработать, но это совсем не так. А когда наступят праздники, то сделать несколько колец к пасхальной корзине просто необходимо, информирует 24 Канал со ссылкой на портал "Файни рецепты".

К теме Лучший пасхальный салат с хреном: выглядит как в лучшем ресторане и имеет долгую историю

Рецепт домашней колбасы

  • Время: 1 час 35 минут
  • Порций: 2 кольца

Ингредиенты:
– 700 граммов свинины;
– 2 зубчика чеснока;
– 0,5 чайной ложки молотого мускатного ореха;
– 0,5 чайной ложки молотого черного перца
– черный перец и соль по вкусу;
– очищенная натуральная кишка;
– щепотка сахара.

Приготовление:

  1. Мясо нарежьте мелкими кусочками или пропустите через мясорубку.
  2. В отдельной миске соедините все подготовленные специи и мелко порубленный чеснок, тщательно перемешайте до однородности.
  3. Полученную смесь высыпьте к перемолотому мясу и хорошо вымесите руками.
  4. Для наполнения кишок фаршем воспользуйтесь специальной насадкой для мясорубки или сделайте это вручную.
  5. Следите, чтобы в кишку не попал воздух; в случае его появления осторожно проколите этот участок тонкой иглой.
  6. С обоих концов крепко завяжите нитками. Многие кулинары советуют подвешивать сырую колбасу в кухонном помещении на несколько часов.
  7. После этого поместите колбасу в холодильник на двадцать четыре часа. Затем отварите ее на паровой бане в течение 45 минут.
  8. Выложите домашнюю колбасу в форму, предварительно застеленную пергаментной бумагой, и запекайте в разогретой до 200 градусов духовке в течение 15 минут до появления аппетитной румяной корочки.

Приятного аппетита!

Пасхальная "Шуба": рецепт праздничного салата с селедкой от Эктора.