Побутує думка, що над домашньою ковбасою потрібно важко попрацювати, але це зовсім не так. А коли настануть свята, то зробити кілька кілець до великоднього кошика просто необхідно, інформує 24 Канал з посиланням на портал "Файні рецепти".

До теми Найкращий великодній салат з хроном: виглядає як в найкращому ресторані і має довгу історію

Рецепт домашньої ковбаси

Час : 1 година 35 хвилин

: 1 година 35 хвилин Порцій: 2 кільця

Інгредієнти:

– 700 грамів свинини;

– 2 зубчики часнику;

– 0,5 чайної ложки меленого мускатного горіха;

– 0,5 чайної ложки меленого чорного перцю

– чорний перець та сіль до смаку;

– очищена натуральна кишка;

– дрібка цукру.

Приготування:

М'ясо наріжте дрібними шматочками або пропустіть через м'ясорубку. В окремій мисці з'єднайте всі підготовлені спеції та дрібно посічений часник, ретельно перемішайте до однорідності. Отриману суміш висипте до перемеленого м'яса та добре вимісіть руками. Для наповнення кишок фаршем скористайтеся спеціальною насадкою для м'ясорубки або ж зробіть це вручну. Слідкуйте, щоб у кишку не потрапило повітря; у разі його появи обережно проколіть цю ділянку тонкою голкою. З обох кінців міцно зав'яжіть нитками. Багато кулінарів радять підвішувати сиру ковбасу в кухонному приміщенні на кілька годин. Після цього помістіть ковбасу в холодильник на двадцять чотири години. Потім відваріть її на паровій бані протягом 45 хвилин. Викладіть домашню ковбасу у форму, попередньо застелену пергаментним папером, та запікайте в розігрітій до 200 градусів духовці протягом 15 хвилин до появи апетитної рум'яної скоринки.

Смачного!

Великодня "Шуба": рецепт святкового салату з оселедцем від Ектора.