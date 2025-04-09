Побутує думка, що над домашньою ковбасою потрібно важко попрацювати, але це зовсім не так. А коли настануть свята, то зробити кілька кілець до великоднього кошика просто необхідно, інформує 24 Канал з посиланням на портал "Файні рецепти".
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Рецепт домашньої ковбаси
- Час: 1 година 35 хвилин
- Порцій: 2 кільця
Інгредієнти:
– 700 грамів свинини;
– 2 зубчики часнику;
– 0,5 чайної ложки меленого мускатного горіха;
– 0,5 чайної ложки меленого чорного перцю
– чорний перець та сіль до смаку;
– очищена натуральна кишка;
– дрібка цукру.
Приготування:
- М'ясо наріжте дрібними шматочками або пропустіть через м'ясорубку.
- В окремій мисці з'єднайте всі підготовлені спеції та дрібно посічений часник, ретельно перемішайте до однорідності.
- Отриману суміш висипте до перемеленого м'яса та добре вимісіть руками.
- Для наповнення кишок фаршем скористайтеся спеціальною насадкою для м'ясорубки або ж зробіть це вручну.
- Слідкуйте, щоб у кишку не потрапило повітря; у разі його появи обережно проколіть цю ділянку тонкою голкою.
- З обох кінців міцно зав'яжіть нитками. Багато кулінарів радять підвішувати сиру ковбасу в кухонному приміщенні на кілька годин.
- Після цього помістіть ковбасу в холодильник на двадцять чотири години. Потім відваріть її на паровій бані протягом 45 хвилин.
- Викладіть домашню ковбасу у форму, попередньо застелену пергаментним папером, та запікайте в розігрітій до 200 градусів духовці протягом 15 хвилин до появи апетитної рум'яної скоринки.
Смачного!
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