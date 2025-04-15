Солодка паска – це те, чого всі так чекають перед святами. Ви можете вдосконалити її смак на власний розсуд, але за основу 24 Канал пропонує взяти рецепт BBC Україна.
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Рецепт паски з цукатами
- Час: 2 години
- Порцій: 4 – 6 пасочок
Інгредієнти:
– 0,5 літра молока;
– 60 грамів свіжих дріжджів;
– 200 грамів вершкового масла;
– 400 грамів цукру;
– 5 яєць;
– 1 кілограм борошна;
– 100 грамів родзинок;
– 100 грамів цукатів;
– 1 пакетик ванільного цукру;
– 1 лимон;
– 1 апельсин.
Приготування:
- Молоко злегка підігріваємо до теплого стану (важливо — не перегріти), додаємо розкришені руками дріжджі.
- Всипаємо 200 грамів цукру та пару ложок борошна, добре вимішуємо до однорідності. Накриваємо миску рушником або плівкою й ставимо в тепле місце на 20 хвилин — опара має збільшитися в об’ємі вдвічі.
- Мʼяке масло нарізаємо невеликими шматочками, залишаємо при кімнатній температурі, щоб розм’якшилося.
- Цукати й родзинки заливаємо окропом на декілька хвилин.
- Окремо відділяємо білки від жовтків. Білки збиваємо до густої піни, а жовтки розтираємо з рештою цукру та ванільним цукром до світлої пухкої маси (приблизно 5 – 10 хвилин).
- Коли опара добре піднялася, перекладаємо її у велику посудину для замішування тіста — вручну або за допомогою техніки (хлібопічка чи кухонний комбайн). До опари додаємо жовткову суміш, розм’якшене масло, поступово підсипаючи борошно. Вимішуємо 15 – 30 хвилин до еластичності. Накриваємо й залишаємо в теплому місці для підйому.
- З цукатів і родзинок зливаємо воду, промокаємо паперовим рушником, обкачуємо у борошні.
- Цедру лимона й апельсина натираємо на дрібну тертку, уникаючи білого шару — він може гірчити.
- Коли тісто піднялося вдвічі, додаємо родзинки, цукати та цедру, ретельно вимішуємо. Потім обережно вводимо збиті білки, перемішуючи масу акуратно руками.
- Тісто залишаємо ще на пів години для підйому.
- Підготуйте форми — змастіть їх маслом. Викладайте тісто так, щоб воно займало третину чи половину форми. Залиште паски ще раз підрости — майже до краю, але не до самого верху, щоб уникнути переливу тіста під час випікання.
- Духовку розігріваємо до 170 градусів. Випікаємо паски близько 40 хвилин (час залежить від вашої духовки). Готовність перевіряємо шпажкою — якщо вона виходить суха, паска готова.
- Після випікання залишаємо паски остигати.
- Якщо не плануєте покривати їх глазур’ю, перед випіканням змастіть верх жовтком — так отримаєте блискучу та рум’яну скоринку.
- Для глазурі збийте яєчний білок з кількома краплями лимонного соку та 130 – 150 грамів цукрової пудри. Повинна вийти густа, тягуча маса, схожа на сметану. Якщо рідка — шапочки будуть липнути.
- Глазур наносимо на паски й прикрашаємо на свій смак: кольоровою посипкою, сухофруктами, цедрою або цукатами.
Смачного!
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