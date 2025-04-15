Солодка паска – це те, чого всі так чекають перед святами. Ви можете вдосконалити її смак на власний розсуд, але за основу 24 Канал пропонує взяти рецепт BBC Україна.

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Рецепт паски з цукатами

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 4 – 6 пасочок

Інгредієнти:

– 0,5 літра молока;

– 60 грамів свіжих дріжджів;

– 200 грамів вершкового масла;

– 400 грамів цукру;

– 5 яєць;

– 1 кілограм борошна;

– 100 грамів родзинок;

– 100 грамів цукатів;

– 1 пакетик ванільного цукру;

– 1 лимон;

– 1 апельсин.

Приготування:

Молоко злегка підігріваємо до теплого стану (важливо — не перегріти), додаємо розкришені руками дріжджі. Всипаємо 200 грамів цукру та пару ложок борошна, добре вимішуємо до однорідності. Накриваємо миску рушником або плівкою й ставимо в тепле місце на 20 хвилин — опара має збільшитися в об’ємі вдвічі. Мʼяке масло нарізаємо невеликими шматочками, залишаємо при кімнатній температурі, щоб розм’якшилося. Цукати й родзинки заливаємо окропом на декілька хвилин. Окремо відділяємо білки від жовтків. Білки збиваємо до густої піни, а жовтки розтираємо з рештою цукру та ванільним цукром до світлої пухкої маси (приблизно 5 – 10 хвилин). Коли опара добре піднялася, перекладаємо її у велику посудину для замішування тіста — вручну або за допомогою техніки (хлібопічка чи кухонний комбайн). До опари додаємо жовткову суміш, розм’якшене масло, поступово підсипаючи борошно. Вимішуємо 15 – 30 хвилин до еластичності. Накриваємо й залишаємо в теплому місці для підйому. З цукатів і родзинок зливаємо воду, промокаємо паперовим рушником, обкачуємо у борошні. Цедру лимона й апельсина натираємо на дрібну тертку, уникаючи білого шару — він може гірчити. Коли тісто піднялося вдвічі, додаємо родзинки, цукати та цедру, ретельно вимішуємо. Потім обережно вводимо збиті білки, перемішуючи масу акуратно руками. Тісто залишаємо ще на пів години для підйому. Підготуйте форми — змастіть їх маслом. Викладайте тісто так, щоб воно займало третину чи половину форми. Залиште паски ще раз підрости — майже до краю, але не до самого верху, щоб уникнути переливу тіста під час випікання. Духовку розігріваємо до 170 градусів. Випікаємо паски близько 40 хвилин (час залежить від вашої духовки). Готовність перевіряємо шпажкою — якщо вона виходить суха, паска готова. Після випікання залишаємо паски остигати. Якщо не плануєте покривати їх глазур’ю, перед випіканням змастіть верх жовтком — так отримаєте блискучу та рум’яну скоринку. Для глазурі збийте яєчний білок з кількома краплями лимонного соку та 130 – 150 грамів цукрової пудри. Повинна вийти густа, тягуча маса, схожа на сметану. Якщо рідка — шапочки будуть липнути. Глазур наносимо на паски й прикрашаємо на свій смак: кольоровою посипкою, сухофруктами, цедрою або цукатами.

Смачного!

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