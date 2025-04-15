Для того, щоб паска мала ідеальну текстуру, важливо звернути увагу на кілька нюансів. Вони можуть здаватися незначними, але грають ключову роль у приготуванні великодньої випічки, інформує 24 Канал.

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Обирайте правильне борошно

Для паски найкраще підійде борошно першого сорту. На відміну від борошна вищого ґатунку, в ньому багато клейковини та крохмалю – саме те, що потрібно для великодньої випічки.

Окрім того, з таким борошном тісто залишиться еластичним, збереже форму під час випікання, а паска вийде легкою та повітряною.

Секрет вдалої паски – у замішуванні тіста / Фото Freepik

Також варто точно дотримуватися пропорцій, які вказані у рецепті. Найменша похибка вплине на консистентність тіста, а відтак – і на кінцевий результат. Тісто потрібно вимішувати довго і ретельно, не менш як 15 хвилин, щоб воно було еластичним, гладким та набрало клейковини.

А ще не забувайте додати сіль. Вона не тільки зробить смак тіста виразнішим, а й покращить консистенцію тієї ж клейковини.

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