Є кілька простих секретів, які гарантують, що шкарлупа ледь не сама відчепиться від яєць. І ними точно варто скористатися під час великодніх приготувань, радить 24 Канал.

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Важливі правила варіння яєць

Мало хто знає, але холодні яйця варити не можна. Перед приготуванням обовʼязково виставте їх на поверхню, щоб вони набули кімнатної температури.

Річ у тому, що різкий перепад температури негативно вплине на яйця. В цьому випадку білок може практично приклеїтися до шкаралупи, а це не те, чого прагнуть господині.

Одна з головних страв Великодня / Фото Freepik

Також важливо класти яйця тільки у кипʼяток. І головне – не забути додати сіль, і зробити це треба до того, як ви опустили яйця у каструлю.

І обовʼязковий етап – обробити яйця холодною водою негайно після приготування. Тут перепад температури зіграє нам на руку, і почистити яйця буде дуже легко.

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