Есть несколько простых секретов, которые гарантируют, что скорлупа едва ли не сама отцепится от яиц. И ими точно стоит воспользоваться во время пасхальных приготовлений, советует 24 Канал.
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Важные правила варки яиц
Мало кто знает, но холодные яйца варить нельзя. Перед приготовлением обязательно выставьте их на поверхность, чтобы они приобрели комнатную температуру.
Дело в том, что резкий перепад температуры негативно повлияет на яйца. В этом случае белок может практически приклеиться к скорлупе, а это не то, чего хотят хозяйки.
Одно из главных блюд Пасхи / Фото Freepik
Также важно класть яйца только в кипяток. И главное – не забыть добавить соль, и сделать это надо до того, как вы опустили яйца в кастрюлю.
И обязательный этап – обработать яйца холодной водой сразу после приготовления. Здесь перепад температуры сыграет нам на руку, и почистить яйца будет очень легко.
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