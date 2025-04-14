Есть несколько простых секретов, которые гарантируют, что скорлупа едва ли не сама отцепится от яиц. И ими точно стоит воспользоваться во время пасхальных приготовлений, советует 24 Канал.

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Важные правила варки яиц

Мало кто знает, но холодные яйца варить нельзя. Перед приготовлением обязательно выставьте их на поверхность, чтобы они приобрели комнатную температуру.

Дело в том, что резкий перепад температуры негативно повлияет на яйца. В этом случае белок может практически приклеиться к скорлупе, а это не то, чего хотят хозяйки.

Одно из главных блюд Пасхи / Фото Freepik

Также важно класть яйца только в кипяток. И главное – не забыть добавить соль, и сделать это надо до того, как вы опустили яйца в кастрюлю.

И обязательный этап – обработать яйца холодной водой сразу после приготовления. Здесь перепад температуры сыграет нам на руку, и почистить яйца будет очень легко.

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