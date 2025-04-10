В этом салате сочетаются все любимые ингредиенты, поэтому вам придется уговаривать себя не завтракать им каждый день. 24 Канал предлагает начать день с рецептом портала "Господинька".

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Рецепт салата для завтрака

Время : 5 минут

: 5 минут Порций: 3

Ингредиенты:

– 1 куриное филе (копченое);

– 3 вареных яйца;

– 200 граммов консервированного ананаса;

– 100 граммов твердого сыра;

– соль и перец по вкусу;

– зелень по желанию.

Приготовление:

Филе, яйца и ананасы нарезаем кубиками. Сыр натираем на терке. Смешиваем ингредиенты и заправляем майонезом или другим соусом. Солим и перчим по вкусу.

Приятного аппетита!

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