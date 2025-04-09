Каждая пасхальная трапеза начинается с крашанки, а затем, важно позаботиться, чтобы даже обычные вареные яйца были просто незабываемыми. Помочь в этом сможет простой и элегантный соус из тунца, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Picante Cooking.

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Рецепт соуса с тунцом к вареным яйцам

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: на 10 – 12 яиц

Ингредиенты:

– 220 граммов консервированного тунца;

– 300 граммов майонеза;

– 250 граммов мелко порезанных консервированных огурцов;

– 1 большая красная луковица (нарезанная кубиками);

– 3 столовые ложки винного или яблочного уксуса;

– 1/2 чайной ложки сахара;

– соль и перец по вкусу;

– 1/2 пучка петрушки (мелко нарубленного);

Приготовление:

Лук заливаем кипятком и оставляем на 2 минуты. Отцеживаем, ополаскиваем холодной водой и кладем в глубокую миску. Солим, перчим и добавляем уксус. Вымешиваем и оставляем на 10 минут, пока нарезаем другие ингредиенты. В глубокой миске смешиваем все ингредиенты и очень хорошо вымешиваем. Снова солим и перчим по вкусу. Подаем к столу в красивой посуде.

Приятного аппетита!

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