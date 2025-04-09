Каждая пасхальная трапеза начинается с крашанки, а затем, важно позаботиться, чтобы даже обычные вареные яйца были просто незабываемыми. Помочь в этом сможет простой и элегантный соус из тунца, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Picante Cooking.
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Рецепт соуса с тунцом к вареным яйцам
- Время: 20 минут
- Порций: на 10 – 12 яиц
Ингредиенты:
– 220 граммов консервированного тунца;
– 300 граммов майонеза;
– 250 граммов мелко порезанных консервированных огурцов;
– 1 большая красная луковица (нарезанная кубиками);
– 3 столовые ложки винного или яблочного уксуса;
– 1/2 чайной ложки сахара;
– соль и перец по вкусу;
– 1/2 пучка петрушки (мелко нарубленного);
Приготовление:
- Лук заливаем кипятком и оставляем на 2 минуты. Отцеживаем, ополаскиваем холодной водой и кладем в глубокую миску.
- Солим, перчим и добавляем уксус. Вымешиваем и оставляем на 10 минут, пока нарезаем другие ингредиенты.
- В глубокой миске смешиваем все ингредиенты и очень хорошо вымешиваем. Снова солим и перчим по вкусу.
- Подаем к столу в красивой посуде.
Приятного аппетита!
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