Существует поверье, что мед при контакте с кипятком выделяет яд. Конечно, это просто выдумка, но мед действительно не стоит сочетать с кипятком. Почему – рассказывает 24 Канал.

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Почему мед не стоит сочетать с кипятком

Все дело в том, что мед в кипятке потеряет не только частичку своего вкуса, но и полезные вещества. Именно поэтому его советуют добавлять в чай, когда напиток уже немного остынет.

Мед лучше добавлять в чай, когда напиток немного остынет / Фото Freepik

Также отличным решением будет добавить к чаю с медом лимон, корицу, кардамон или имбирь. Таким образом элементарный чай превратится в настоящий витаминный коктейль.

Что касается сортов чая, то мед лучше всего сочетается с травяным, фруктовым или ягодным напитком.

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