Кожна великодня трапеза починається з крашанки, а відтак, важливо потурбуватися, аби навіть звичайні варені яйця смакували просто незабутньо. Допомогти у цьому зможе простий та елегантний соус з тунця, розповідає 24 Канал з посиланням на Picante Cooking.
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Рецепт соусу з тунцем до варених яєць
- Час: 20 хвилин
- Порцій: на 10 – 12 яєць
Інгредієнти:
– 220 грамів консервованого тунця;
– 300 грамів майонезу;
– 250 грамів дрібно порізаних консервованих огірків;
– 1 велика червона цибулина (нарізана кубиками);
– 3 столові ложки винного чи яблучного оцту;
– 1/2 чайної ложки цукру;
– сіль та перець до смаку;
– 1/2 пучка петрушки (дрібно насіченого);
Приготування:
- Цибулю заливаємо окропом і залишаємо на 2 хвилини. Відціджуємо, ополіскуємо холодною водою і кладемо у глибоку миску.
- Солимо, перчимо та додаємо оцет. Вимішуємо і залишаємо на 10 хвилин, поки нарізаємо інші інгредієнти.
- У глибокій мисці змішуємо всі інгредієнти і дуже добре вимішуємо. Знову солимо та перчимо до смаку.
- Подаємо до столу у красивому посуді.
Смачного!
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