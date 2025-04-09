Кожна великодня трапеза починається з крашанки, а відтак, важливо потурбуватися, аби навіть звичайні варені яйця смакували просто незабутньо. Допомогти у цьому зможе простий та елегантний соус з тунця, розповідає 24 Канал з посиланням на Picante Cooking.

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Рецепт соусу з тунцем до варених яєць

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: на 10 – 12 яєць

Інгредієнти:

– 220 грамів консервованого тунця;

– 300 грамів майонезу;

– 250 грамів дрібно порізаних консервованих огірків;

– 1 велика червона цибулина (нарізана кубиками);

– 3 столові ложки винного чи яблучного оцту;

– 1/2 чайної ложки цукру;

– сіль та перець до смаку;

– 1/2 пучка петрушки (дрібно насіченого);

Приготування:

Цибулю заливаємо окропом і залишаємо на 2 хвилини. Відціджуємо, ополіскуємо холодною водою і кладемо у глибоку миску. Солимо, перчимо та додаємо оцет. Вимішуємо і залишаємо на 10 хвилин, поки нарізаємо інші інгредієнти. У глибокій мисці змішуємо всі інгредієнти і дуже добре вимішуємо. Знову солимо та перчимо до смаку. Подаємо до столу у красивому посуді.

Смачного!

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